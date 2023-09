Tourismus-Boom an Nord- und Ostsee: Stimmung der Einheimischen schlägt um

Kiel. Obwohl die Übernachtungszahlen in Urlaubsorten an der Ostsee zuletzt stärker stiegen als an der Nordsee, wollen die Tourismusvermarkter beider Küsten weiter zusammenrücken und wachsende Herausforderungen wie Übertourismus und Fachkräftemangel angehen.

„Ich glaube nicht, dass wir uns gegenseitig Gäste abgraben“, sagt Katja Lauritzen, Geschäftsführerin des Vereins Ostsee-Holstein-Tourismus (OHT). An der Ostküste gebe es mit Flensburg, Kiel und Lübeck gleich drei große Städte, die die Zuwächse mitbestimmten. Zudem gebe es auf dieser Küstenseite deutlich mehr Campingplätze, die die Übernachtungszahlen hochtrieben.

Neuer Fokus im Tourismus: Mehr Akzeptanz statt neuer Gästerekorde

Die Profile von West- und Ostküste seien unterschiedlich genug. Unter den Auslandsgästen sei die Nordsee etwa bei Schweizern angesagt, die Ostsee dagegen bei Dänen. Unter deutschen Urlaubern teilen sich die Küsten zwar einen Markt: „Wir haben aber ein sportlich-partnerschaftliches Verhältnis und sehen uns nicht als Konkurrenz.“ Beim Tag der Deutschen Einheit in Hamburg wollen sie daher genauso gemeinsam für Nord- und Ostsee als Urlaubsziel werben wie online mit ihrer Kampagne „Küstenweisheiten“.

„Es geht uns gut, wir haben beide ein hohes Niveau“, sagt Frank Ketter, Geschäftsführer der Nordsee-Tourismus-Service GmbH (NTS). Es gehe längst nicht mehr darum, neue Gästerekorde zu erzielen.

Durch die Pandemie habe das Thema der Akzeptanz von Tourismus mehr Bedeutung gewonnen. Die Menschen in Schleswig-Holstein erlebten in den Hochphasen von Corona einerseits, den Strand für sich allein zu haben, andererseits aber auch, dass plötzlich mehr Gäste als früher kamen. „Wir merken überall, dass die Stimmung der Einheimischen gegenüber dem Tourismus kritischer wird“, so Ketter.

Statt den Fokus vor allem auf tolle Angebote für Gäste zu legen, wollen sich die Touristiker Einheimischen und Beschäftigten als Zielgruppe stärker widmen. So werde etwa die Lenkung von Tagesgästen zusammen angegangen und beim Parkmanagement experimentiert, um Menschen dazu zu bewegen, schon zu Hause digital einen Platz zu reservieren, damit es sich später an den Stränden nicht staut.

Umfrage: Urlauber erleben Fachkräftemangel an der Nordsee schon

„Auch Wohnraum ist ein zunehmend großes Thema“, berichtet Ketter. Wie können sich Einheimische oder Fachkräfte, die für einen Job im Tourismus gewonnen werden sollen, dort noch Wohnraum leisten, wo lauter Ferienwohnungen sind? Das sei ein großes Hemmnis für Betriebe bei der Suche nach Arbeitskräften. Von denen würden bis 2030 in der Branche 1150 neue gebraucht.

Auswirkungen des Fachkräftemangels machen sich laut einer aktuellen Befragung der Pathfinding AG bereits bei fast der Hälfte der Urlauber an der Nordsee in Hotels und Gastronomie bemerkbar.

Der Marktforschungsreport verdeutlicht auch, dass sich der Wettbewerb mit den Nordsee-Destinationen in Dänemark und den Niederlanden verschärft. Demnach ziehen beide ein etwas jüngeres Publikum an als die deutsche Nordsee, wo das Durchschnittsalter der Reisenden 48 Jahre beträgt. Zudem werde die dänische Nordsee stärker als die deutsche Küste mit Naturverbundenheit und Erholung verbunden.

