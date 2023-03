﻿Rekordjahr für den Tourismus: 37,5 Millionen Übernachtungen

Kiel. Mit 37,5 Millionen Übernachtungen im vergangenen Jahr hat Schleswig-Holstein im Tourismus erneut einen Rekord gebrochen. „Das ist das beste Ergebnis, das das Land in seiner Geschichte erreichen konnte“, sagte Bettina Bunge, Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (Tash) am Donnerstag bei der Vorstellung der Tourismusbilanz 2022 im Kieler Yacht-Club. „Alle Städte, Orte und Regionen haben aufgeholt.“

Der Norden sei nicht nur aus dem Corona-Tief herausgekommen, sondern konnte auch im Vergleich zu 2019 bei den Übernachtungen um 4,3 Prozent zulegen. Bei der Zahl der Gäste, die nach Schleswig-Holstein gekommen sind, ist das Vor-Corona-Niveau noch nicht wieder erreicht. „Wir haben 8,8 Millionen Ankünfte registriert. Das waren nicht ganz so viele wie 2019, aber fast 34 Prozent mehr als im Vorjahr“, so Bunge. Doch die Urlauber blieben mit 4,3 Tagen etwas länger als vor der Pandemie.

Schleswig-Holstein einziges Bundesland mit Zuwachs im Vergleich zu 2019

Im deutschlandweiten Vergleich schafft Schleswig-Holstein es beim Übernachtungsvolumen auf Platz fünf hinter Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. „Wir sind das einzige Bundesland, das einen Zuwachs zu verzeichnen hat im Vergleich zu 2019“, sagte Tourismusminister Claus Ruhe Madsen (parteilos). Das Land habe davon profitiert, dass es mit seinen Modellregionen in der Pandemie früh wieder Touristen hereingelassen habe, die danach wiederkamen. „Wir konnten Sehnsüchte erfüllen, die die Menschen hatten“, so Bunge: „Raus in die Natur, das Meer auf beiden Seiten.“

Zudem sei der Anteil ausländischer Gäste im Norden deutlich geringer als etwa in Bayern und Baden-Württemberg, sodass sich das Minus in diesem Bereich leichter durch Inlandsreisende kompensieren ließ. Anders als Nordrhein-Westfalen sei Schleswig-Holstein weniger abhängig von Messetourismus, der ebenfalls nach dem Einbruch in der Pandemie noch nicht zurück auf dem alten Level sei.

Es komme aber nicht primär darauf an, auf welchem Platz man unter den Bundesländern stehe, so Madsen. Das pure Plus an Übernachtungen stehe bei der Tourismusstrategie nicht im Vordergrund. „Es geht nicht nur um ein höher, schneller, weiter bei den Zahlen“, betonte Bunge. „Es geht hin zum qualitativen Wachstum – zum Erhalt der Lebens- und Naturgrundlage.“ Der Fokus soll auf der Gästezufriedenheit und der Nachhaltigkeit der Angebote liegen.

Das Land wolle die Branche dabei unterstützen, in attraktive Angebote über das gesamte Jahr zu investieren, so Madsen. „Wir wollen nicht nur eine erhöhte Zufriedenheit bei den Gästen, sondern auch bei den Menschen, die vor Ort leben.“

Es dürfe nicht passieren, dass in Gemeinden durch eine starke Zunahme an Ferienwohnungen kaum noch Einheimische wohnen, weil für sie Wohnraum fehle oder sie ihn sich nicht mehr leisten können. „Dann haben wir wiederum ein Fachkräfteproblem. Weniger Einheimische sorgen für weniger Möglichkeiten, ganzjährig Angebote zu haben.“ Es nütze nichts, die schönsten Inseln, Küsten und Hotels zu haben, wenn das Personal für den Tourismus fehle.