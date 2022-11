﻿Tourismusticket in Schleswig-Holstein: Krisengipfel ohne Einigung

Die Entscheidung über die Einführung eines Tourismustickets in Schleswig-Holstein ist vertagt. Bei einer Krisensitzung am Freitag konnten einige juristische Fragen zum Abgaberecht nicht geklärt werden. In zwei Wochen gibt es ein neues Treffen aller Projektbeteiligten.

Mit dem Tourismusticket könnten Urlauber in Schleswig-Holstein auch die Fähre an den Strand nach Kiel-Falckenstein kostengünstig nutzen.

Kiel/Timmendorf. Kommt das Tourismusticket für Schleswig-Holstein oder nicht? Eine Krisensitzung am Freitag blieb ohne konkretes Ergebnis. Bei dem Treffen in Timmendorfer Strand mit allen Beteiligten an dem Projekt „Unbeschwert unterwegs“ blieben einige juristische Fragen rund um das Abgaberecht offen. Daher wurde die Entscheidung vertagt. Am 2. Dezember kommen alle Akteure erneut zusammen.

Wie berichtet, wollen das Land und 15 Kommunen ein Tourismusticket einführen, mit dem Gäste in den teilnehmenden Urlaubsorten in ganz Schleswig-Holstein den Nahverkehr nutzen können. Dafür soll die Tourismusabgabe um 55 Cent pro Nacht erhöht werden. Aufgrund des geplanten 49-Euro-Tickets haben drei Kommunen – Scharbeutz, Neustadt und Timmendorf – allerdings Zweifel angekündigt, ob ein weiteres, kostengünstiges ÖPNV-Angebot für Urlauber in Schleswig-Holstein nötig ist. Zudem sehen diese Orte einen höheren Verwaltungsaufwand auf sich zukommen.

Tourismusticket „Unbeschwert unterwegs“: Hoffnung auf Einführung bleibt

Trotz der noch offenen juristischen Fragen und der Vertagung geht der Projektbeauftragte Uwe Kirchhoff „mit einem positiven Gefühl“ aus dem Krisengespräch von Freitag. „Wir bewegen uns nur noch auf der fachlichen Ebene“, sagt der Ostseecard-Geschäftsführer und Kurdirektor für Lübeck-Travemünde. „Ich bin nach wie vor optimistisch, dass wir alle Beteiligten von dem Projekt überzeugen können.“ Denn klar ist: Sollte nur eine Kommune nicht mitmachen wollen, wird es keine Einführung des Tourismus-Tickets geben. Der Beschluss für das Ticket müsse einstimmig ausfallen, hatte Kirchhoff bereits vor dem Krisengespräch betont.

Ziel von „unbeschwert unterwegs“ ist es, den Tourismus in Schleswig-Holstein nachhaltiger zu gestalten. Die Hoffnung ist, dass Urlauber ihr Auto häufiger stehen lassen und mit dem ÖPNV an den Strand oder zu Ausflugszielen in Schleswig-Holstein fahren. Das geplante Einführungsdatum zum 1. Januar 2023 wird nicht zu halten sein, Uwe Kirchhoff hofft, dass das Ticket pünktlich zum Start der Urlaubssaison kommen kann.