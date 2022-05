Tradition der Knickpflege soll Immaterielles Unesco-Kulturerbe werden

Rendswühren.Drei Männer im Knick: Wer jetzt denkt, ach herrje, wie langweilig ist das denn, irrt. Denn die drei Männer haben eine ganz besondere Mission. Sie engagieren sich dafür, dass die Tradition der Knickpflege in Schleswig-Holstein als Immaterielles Kulturerbe der Unesco anerkannt wird. Ein Besuch in Rendswühren (Kreis Plön) zwischen Maisfeld, Reh und Haselsträuchern.

Nach dem Regen der vergangenen Tage ist es matschig. In Gummistiefeln geht es auf den Acker. Als zartes Grün sprießt schon der Mais, der vor zwei Wochen ausgesät wurde. Dann kommt ein üppiger Knick aus Haselnuss, Holunder und Schlehe. Der trennt die rund drei Hektar große Ackerfläche von der nächsten. Nebenan steht schon der Winterweizen kniehoch.

Der Knick ist eine perfekte Heimat für viele Tiere

Heiner Staggen (66) schaut nach oben. „Normalerweise kreist hier immer ein Rotmilan und oft singt eine Goldammer im Knick“, sagt der Landwirt. Doch heute ist nichts zu sehen. Dafür grast ein Reh am anderen Ende des Feldes. „Und normalerweise wimmelt es hier nur so von Insekten.“ Aber auch die hat der Regen vertrieben. Aber man ahnt, dass dieser schnurgerade, dicht bewachsene Knick eine perfekte Heimat für viele Tiere ist.

Warum heißen die Knicks eigentlich Knicks? Knicks sind ein bedeutender Teil der Kulturlandschaft Schleswig-Holsteins und haben eine lange Tradition. Im Zuge der Agrarreform im 18. und 19. Jahrhundert wurden sie von den Bauern angelegt, um den eigenen Grund und Boden einzukoppeln. Dazu wurden Wälle errichtet und mit Sträuchern aus der Umgebung bepflanzt. Es existieren rund 85 Knicktypen mit unterschiedlichem Bewuchs, die den jeweiligen Landschaften entstammen. Der Name Knick hat seinen Ursprung darin, dass das Strauchwerk heruntergeknickt und verflochten wurde. Dadurch wurde der Bewuchs dichter und war schwerer zu durchdringen. Das hielt das weidende Vieh am besten zurück. Heute durchziehen Schleswig-Holstein rund 55.000 Kilometer Knicks – damit könnte man fast eineinhalb Mal die Erde umrunden. Die Knicks dienen nicht mehr als Zaunersatz, sondern als Windbrecher. Die Erosion der Böden durch Verwehungen wird gemindert. Die Bodenfruchtbarkeit bleibt erhalten. Alle zwölf bis 15 Jahre werden sie „auf den Stock gesetzt“. Die Arbeit übernehmen inzwischen Lohnunternehmer. Der Landwirt macht „nur noch“ den Feinschnitt. Aus dem Holz werden Hackschnitzel für moderne Heizanlagen. Das Knicknetz steht heute unter dem rechtlichen Schutz des Landesnaturschutzgesetzes und darf nicht mehr beseitigt oder zerstört werden.

„Die Knicks haben schon meine Vorfahren angelegt“, erzählt Heiner Staggen, dessen Familie seit 1776 den Hof in Rendswühren führt. Zum Betrieb gehören heute 150 Milchkühe, 180 Jungrinder und Kälber, 187 Hektar Ackerland und 40 Hektar Dauergrünland. Die Flächen durchziehen Knicks mit einer Länge von zusammen 31 Kilometern. Klingt viel. Ist auch viel. Vor allem viel Arbeit.

Knicks sorgen für Windschutz und Schatten fürs Vieh

„Zum Glück gibt es heute Lohnunternehmer, die mit ihren Maschinen den groben Schnitt alle zwölf bis 15 Jahre erledigen“, sagt Staggen. Mit Motorsäge und Axt geht er dann noch einmal zum Feinschliff hinterher. Aber der Knick sei jede Mühe wert. „Er verbessert das Mikroklima in den Feldern, bietet bessere Wachstumsbedingungen, hält die Feuchtigkeit, dient als Windschutz und spendet Schatten fürs Vieh.“ Und: Knicks bieten zudem Nahrung und Schutz für eine reichhaltige Tierwelt.

Der zweite Mann an diesem Vormittag ist Matthias Stührwoldt (54). Auch er ist Landwirt im Nachbarort Stolpe. Vielen aber vor allem als plattschnackender Autor mit viel Witz bekannt. Als Sprecher der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft mit rund 5000 Mitgliedern deutschlandweit (davon rund 500 in Schleswig-Holstein) ist er angetan von der Idee, die Tradition der Knickpflege als Immaterielles Kulturerbe anerkennen zu lassen. „Das wäre eine tolle Wertschätzung für unsere Arbeit, die wir seit Jahrzehnten machen“, sagt er. Knickpflege koste eine Menge Arbeit und Kapital.

Was ist ein Immaterielles Kulturerbe?

Doch was ist eigentlich ein Immaterielles Kulturerbe? Im Grunde ist es all das, was man nicht kaufen kann und was schon eine lange Tradition auf dem Buckel hat. So, wie das Ringreiten, das Biikebrennen, das Niederdeutsche Theater oder die Helgoländer Dampferbörte. All das wurde für Schleswig-Holstein bereits in das Unesco-Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

Seit zwei Jahren kämpft nun Holger Gerth (73) – der dritte Mann im Bunde an diesem Vormittag – dafür, dass auch die Knickpflege dazukommt. Gerth ist Landesbeauftragter für Naturschutz und im Schleswig-Holsteinischen Heimatbund aktiv. „Knicks sind einmalig“, schwärmt der ehemalige Landwirt aus dem Nachbardorf, „und prägen unsere Landschaft seit rund 250 Jahren.“

Knickpflege: Die Leistung der Landwirte anerkennen und wertschätzen

Mit seiner Idee rannte er bei vielen offene Türen ein. Endlich würde damit die Leistung der Landwirte anerkannt und wertgeschätzt, hörte er oft. Aber auch Kritik von einigen Landwirten, dass es durch eine Aufnahme ins Immaterielle Kulturerbe schärfere Auflagen bei der Knickpflege geben könnte. „Aber das ist Dummtüch.“

Vor wenigen Monaten wurde der Antrag (unterstützt von der Bingo-Lotterie) beim Kulturministerium eingereicht. „Insgesamt haben wir 17 Seiten verfasst“, sagt Gerth und stöhnt leicht, als er an all die Arbeit denkt. „Ich hatte mir Vieles leichter vorgestellt.“ Sogar ein Video wurde gedreht. Darin wird gezeigt, wie früher der Knick mit einem Buschreißer auf den Stock gesetzt wurde und wie die Äste anschließend von einem Buschhacker geschreddert wurden – angetrieben von einem alten Lanz Bulldog.

„Das war immer eine Sauarbeit und total anstrengend“, sagt Matthias Stührwoldt. Und Holger Gerth erzählt von seinem heute 95-jährigen Vater, der beim Wort Knick immer noch die vielen Dornen in seinen Händen spürt. „Die dicksten Handschuhe haben vor Weißdorn, Feuerdorn und Schlehe nicht schützen können.“

Die Bewerbung ums Immaterielle Kulturerbe – übrigens die einzige aus Schleswig-Holstein – ging nun vor wenigen Tagen an die Deutsche Unesco-Kommission. Im Herbst wird eine Expertenjury über die Anerkennung der Knickpflege entscheiden. Aktuell umfasst das bundesweite Verzeichnis 131 Einträge. Bildungs- und Kulturministerin Karin Prien (CDU) ist auf jeden Fall schon einmal Feuer und Flamme und spricht von der einzigartigen „historischen und naturräumlichen Bedeutung“ der Knicks in Schleswig-Holstein.