﻿Trainer fehlen: Zukunftssorgen in Schleswig-Holsteins Sportvereinen

Kaum jemand möchte noch Trainer sein: Die Sportvereine in Schleswig-Holstein können den Mangel an Übungsleitern oft nicht mehr auffangen. Dadurch leide die Qualität des Angebots, heißt es. Betroffen sind fast alle Sparten.

Es lebe der Sport: Die Vereine in Schleswig-Holstein halten inzwischen oftmals ein breites Angebot bereit, wie etwa David Ferreira in der Fitnessabteilung vom TuS Holtenau zeigt. Aber Ehrenamtliche fehlen häufig.

Kiel. Die Sportvereine in Schleswig-Holstein leiden unter einem massiven Mangel an Übungsleitern. Während die Mitgliederzahlen nach dem tiefen Einbruch durch die Corona-Pandemie wieder steigen, kehren Trainer und Betreuer kaum zurück in ihre Funktionen. Zudem bleibt der Nachwuchs aus. Das führt so weit, dass viele Clubs nicht ihr volles Angebot bereithalten können.

„Die Vereine in Kiel haben durch Corona prozentual mehr Übungsleiter verloren als Mitglieder“, beschreibt Bernd Lensch, Vorsitzender des Sportverbands Kiel, ein im ganzen Land verbreitetes Problem. Das bestätigt der Landessportverband (LSV), in dem rund 2500 Vereine organisiert sind. Als durch die Lockdowns alles brachlag, haben sich die Übungsleiter laut Sprecher Stefan Arlt oftmals andere Betätigungen gesucht.

Sorge um das Vereinswesen in Schleswig-Holstein

Ob Schwimmen, Kinderturnen, Handball oder Leichtathletik – in etlichen Sparten müssen Trainingszeiten eingeschränkt werden. „Dadurch leidet die Qualität“, sagt etwa Johannes Reichenauer, Geschäftsführer des Gettorfer Turnvereins. Es wird schwieriger, die eigenen Standards zu erfüllen – und auch die der Mitglieder.

„Die Ansprüche der Mitglieder an die Vereine sind gestiegen. Wir werden zunehmend als Dienstleister gesehen. Das ist ehrenamtlich kaum noch abzudecken“, so Reichenauer. „Der allgemeinnützige Zweck tritt immer mehr in den Hintergrund.“

Rüdiger Lehmann, Vorsitzender des NDTSV Holsatia Kiel, sieht eine ähnliche Entwicklung: „Ich frage mich, ob das ehrenamtliche Vereinswesen auf Dauer noch Bestand haben wird.“ Solange die Bereitschaft der nächsten Generationen nicht da sei, ehrenamtlich in Vereinen mitzuarbeiten, sei eine fortschreitende Kommerzialisierung nicht zu verhindern.

„Und wer soll es sich dann noch leisten können?“, so Lehmann weiter. Es müsse „Klick machen in den Köpfen der Menschen“, sich wieder mehr in der Vereinsarbeit einzubringen.

Landessportverband SH bietet Lösungsansätze

Auch Thomas Niggemann, LSV-Geschäftsführer für Vereins- und Verbandsentwicklung, sieht einen Mentalitätswandel, etwa in großen Vereinen: „Zunehmend holen sich Mitglieder ihre nach Zeit und Preis passenden Angebote ab, sind aber sonst nicht am Verein interessiert.“

Sorge um das Vereinswesen an sich teile er deshalb aber nicht: „Die Nachwuchswerbung ist eine permanente Aufgabe.“ Dafür gebe es „leider keine Patentrezepte“, aber zahlreiche Ansätze. Etwa der Einsatz von jungen Frauen und Männern, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr in Vereinen absolvieren. Oder die Vermittlung von Übungsleiterqualifikationen im Sportunterricht von Profiloberstufen.

Erfolgreich sei auch ein Projekt, in dem Eltern niedrigschwellig zu Bewegungscoaches ausgebildet werden, um den großen Bedarf beim Eltern-Kind-Turnen zu decken. Es müsse eben nicht immer die komplette Übungsleiterqualifikation sein.

In einer anderen Initiative erwerben gezielt Migrantinnen Lizenzen, um mit Frauen zu trainieren. Zudem biete der LSV Seminare an, in denen Vereine selbst erarbeiten, wie sie sich zukunftsfähig aufstellen können.