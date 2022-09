Trauerbeflaggung in Schleswig-Holstein nach Tod der Queen

Kiel. Nach dem Tod der britischen Königin Elizabeth II. hat Schleswig-Holsteins Innenministerium am Freitag für alle öffentlichen Gebäude Trauerbeflaggung angeordnet. Vor allen Dienstgebäuden der obersten Landesbehörden sollten die Flaggen auf halbmast wehen, teilte das Innenministerium mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unterdessen hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) der britischen Botschafterin Jill Gallard in einem Schreiben seine Anteilnahme und sein Mitgefühl zum Tod der Queen ausgesprochen. Königin Elizabeth II. habe überaus großes Ansehen und hohen Respekt genossen, schrieb Günther. „Sie war eine außergewöhnliche Person, die ihre Aufgaben mit einer ganz besonderen Pflichterfüllung bis zum letzten Tag bewältigte und so eine hohe Beliebtheit sowohl bei den Menschen in ihrem Land als auch weltweit erfuhr“, so Günther weiter. Großbritannien verliere nicht nur ein Staatsoberhaupt, sondern mit ihr eine bewunderte und einzigartige Repräsentantin ihres Landes.

Die Königin war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Balmoral in Schottland gestorben.

Mit dpa