﻿Trauerfeier für Heide Simonis: Große Anteilnahme an der Petruskirche

Kiel. Von großer Anteilnahme begleitet ist die Trauerfeier für Heide Simonis in der Petruskirche in Kiel. Unter den Gästen sind Wegbegleiter, Freunde und Spitzenpolitiker. Aber auch viele weitere Besucher sind zum Gotteshaus in der Wik gekommen, um von der SPD-Politikerin Abschied zu nehmen.

Obwohl die Kirche erst um 10 Uhr ihre Türen geöffnet hat, sind Heidi Hoff-Wilckens und Kathrin Vehstedt bereits um 9.20 Uhr an den Anscharpark gekommen, um einen Platz für die Trauerfeier zu bekommen. Neben den 300 geladenen Gästen können zusätzlich 300 Besucherinnen und Besucher teilnehmen und der ehemaligen Ministerpräsidentin die letzte Ehre erweisen.

Erinnerung an Heide Simonis: „Ein Bonn’sche Mädchen wie ich“

„Ich habe Heide Simonis schon während ihrer Zeit in Bonn erlebt“, sagt Heidi Hoff-Wilckens, die Mitte der 70er-Jahre in der damaligen Bundeshauptstadt in verschiedenen Ministerien gearbeitet hat. Zu dieser Zeit saß Simonis als Abgeordnete aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde im Deutschen Bundestag.

Noch bevor Simonis 1988 aus dem Bundestag ausschied und zurück nach Schleswig-Holstein kam, verschlug es Hoff-Wilckens aus Bonn in den Norden. Hier haben sich beide persönlich kennengelernt. Hoff-Wilckens arbeitet im Schul- und Therapiezentrum Raisdorf. 2005, kurz nach dem Ende ihrer politischen Karriere, kam Heide Simonis in ihrer Funktion als Unicef-Botschafterin in die Einrichtung. „Sie saß in einem Ohrensessel und hat den Kindern vorgelesen“, erinnert sich Hoff-Wilckens. „Sie ist ein Bonn’sche Mädchen, so wie ich“, sagt sie mit betontem Dialekt. „Mit Heide Simonis geht nun jemand, der wie selbstverständlich zum Leben dazugehört hat.“

Heide Simonis wird geschätzt für ihre flapsige Art

Bereits als Zehnjährige wusste Kathrin Vehstedt, welche Partei sie später einmal wählen würde – damals lebte sie noch in der DDR, in Rostock. Die SPD hatte ihr es schon als Kind angetan. „Ich habe bewundert, dass sie als erste Frau Ministerpräsidentin geworden ist.“ Zudem schätzt Vehstedt Heide Simonis für ihre flapsige Art. „Sie hat immer gesagt, was sie dachte.“

Ab 10 Uhr treffen immer mehr Gäste an der Petruskirche ein. Darunter Simonis’ Nachfolger als Ministerpräsident, Peter-Harry Carstensen, Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und Stadtpräsidentin Bettina Aust. Um 10.30 Uhr wird Ehemann Udo Simonis in einem Van vor einen Nebeneingang gefahren, die Kirchenglocken läuten, kurze Zeit später beginnt die Trauerfeier.

Die langjährige schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin war am 12. Juli wenige Tage nach ihrem 80. Geburtstag nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Sie litt an Parkinson, was sie 2014 öffentlich gemacht hatte.

Pastor Gunnar Engel leitet den evangelischen Gottesdienst. Bei der Trauerfeier würdigen Regierungschef Daniel Günther (CDU), die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli und Simonis-Vorgänger Björn Engholm (SPD) die ehemalige schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin, die 2014 als bisher einzige Frau die Ehrenbürgerschaft des Bundeslandes verliehen bekam. Für die Bundesregierung ist Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) erschienen. Auch SPD-Chefin Saskia Esken nahm an der Trauerfeier teil.

