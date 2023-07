Feierlicher Abschied von Ex-Ministerpräsidentin Heide Simonis am Freitag in Kiel

Rock, Pop, Folk, Blues

Illegal 2001 und mehr Konzerttipps für Kiel und Umgebung ab 28. Juli

Gleich zweimal ist eine der schönsten Locations in Kiel Konzertort: die Freilichtbühne Krusenkoppel. Am Freitag gastiert dort die AC/DC-Tribute-Band Barock, am Sonnabend feiern Illegal 2001 open air ihren 35. Bandgeburtstag. Was sonst noch in der Region an Konzerten läuft.