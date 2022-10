﻿Traumjob Maurer: Jungunternehmer Lukas Rast wirbt für sein Handwerk

Bauunternehmer und Maurermeister Lukas Rast packt bei der Baustelle in Bad Bramstedt mit an. Handwerk lohnt sich, sagt der 21-Jährige.

Kaltenkirchen. Schon früh wusste Lukas Rast aus Kaltenkirchen zwei Dinge: Er will Unternehmer werden und er will bauen. Der 21-Jährige verließ die Schule mit der Fachhochschulreife und machte eine Ausbildung zum Maurer. Nicht unbedingt das, wovon junge Menschen träumen. Doch Lukas Rast sieht das anders: „Alle haben in der Schule immer von ihrem Studium gesprochen. Aber ich habe überlegt, was wirklich Zukunft hat“, erzählt er: „Ein Hochschulabschluss garantiert dir nicht, auch einen guten Job zu bekommen.“

Mit 19 gründete er bereits sein Unternehmen "Lukas Rast Massivbau" und ist damit schon ziemlich erfolgreich. "Die Auftragsbücher sind voll", sagt er. Am 28. Juli dieses Jahres bekam Rast seinen Meisterbrief – genau einen Monat nach seinem 21. Geburtstag. Damit gehört der Jungunternehmer zu den jüngsten Handwerksmeistern in Schleswig-Holstein.

Es gibt nur wenige andere, die so jung ihren Meister machen. „Das Gros der Meisterschüler ist zwischen 30 und 37 Jahre alt“, sagt Christian Maack, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Lübeck. Rast ist jedenfalls stolz, seine Meisterschule innerhalb von elf Monaten in Vollzeit neben seinem eigentlichen Job absolviert zu haben.

Der schlechte Ruf des Maurers ist überholt

Und er empfiehlt das auch anderen jungen Handwerkern. „Viele schrecken davor zurück, weil ein Meister 15 000 Euro kostet“, sagt er: „Es ist einfach noch zu wenig bekannt, dass der Meister auch finanziell gefördert wird. Bei erfolgreichem Abschluss gibt es einen Zuschuss von 75 Prozent“, so Rast. Ein Meister lohne sich auf jeden Fall: „In vielen Handwerksberufen braucht man den Meister, um überhaupt ein Unternehmen zu gründen und auch, um ausbilden zu dürfen.“ Und als Angestellter verdient ein Meister auch gleich mehr Geld.

Die Arbeit eines Maurers sei körperlich zwar manchmal anstrengend, aber längst nicht mehr so, wie früher. „Damals mussten noch 50 Kilogramm schwere Säcke geschleppt werden, heute wiegen sie meistens 25, höchstens 40 Kilogramm“, sagt Rast. Außerdem wird das Material dicht angeliefert und auf großen Baustellen übernehmen Kräne das Tragen. „Der Maurer-Beruf hat leider immer noch einen schlechten Ruf. Aber die Maurer heutzutage haben nicht zwei Zigaretten im Mund und kommen schmutzig ins Haus“, sagt der Bauunternehmer und lacht.

Und noch etwas sei sehr wichtig: „Maurer verdienen richtig gut.“ Laut Tarif bekämen Facharbeiter 22 Euro die Stunde, Meister 25 Euro. „Das macht etwa 3500 bis 4000 Euro brutto“, so Rast: „Das ist doch nicht schlecht. Also wenn es jungen Leuten bei der Berufswahl ums Geldverdienen geht, kann ich das Maurerhandwerk zu 100 Prozent empfehlen. Gerade für die, die nicht so super in der Schule waren.“ Im Sommer müssen Maurer 41 Stunden in der Woche arbeiten, im Winter nur 38. „Und meistens haben wir kurze Freitage.“

Lukas Rast aus Kaltenkirchen sagt: Auch Frauen können auf dem Bau arbeiten

Doch es sei nicht nur das Geld, das Rast auf den Bau gelockt hat: „Man sieht abends, was man geschafft hat. Das ist ein tolles Gefühl.“ Außerdem gebe es fast immer Wertschätzung der Kunden. „Gerade, wenn man Einfamilienhäuser baut, staunen die Kunden oft, was wir an einem Tag so schaffen. Das macht glücklich“, sagt der 21-Jährige.

Er selbst hat gerade zwei junge Männer eingestellt, zudem arbeitet ein Maurer bei ihm, der schon über 50 ist. „Aktuell spüre ich persönlich noch nicht den Fachkräftemangel, aber ich höre das Stöhnen darüber aus allen Ecken“, sagt Rast: „Ich bin mir sicher, dass mir der Personalmangel in ein paar Jahren auch schlaflose Nächte bereiten wird.“

Bis vor Kurzem hatte Lukas Rast eine 18-jährige Praktikantin in seiner Firma – und er musste feststellen: Das Maurer-Handwerk ist auch was für Frauen. „Also mal davon abgesehen, dass unsere Praktikantin alles machen konnte, was die Männer auch machen, war die Atmosphäre auf dem Bau auch gleich besser“, sagt Rast: „Der Ton war anders, der ein oder andere hatte ein frisch gewaschenes T-Shirt angezogen“, erzählt er und lacht: „Ich fand’s gut.“ Leider gebe es nur sehr wenig Frauen auf dem Bau. Der Jungunternehmer empfiehlt jungen Leuten – Frauen und Männern – einfach mal ein Praktikum zu machen. „Handwerk lohnt sich und hat Zukunft“, ist er sich sicher.