﻿Travemünde: Wohin führt die Reise des Delfins „Delle“ in der Lübecker Bucht?

So kam „Delle“ zu seinem Namen

Bis zum Jahr 2017 ließ sich Delfin „Yoda“ regelmäßig in schottischen Gewässern blicken. Seine Heimat war der Moray Firth, eine riesige Bucht im Nordosten des Landes, die bis nach Inverness reicht. Und die dafür bekannt ist, großen Tümmlern gute Lebensbedingungen zu bieten. Dann verschwand er und tauchte im November 2019 völlig überraschend in gut 1300 Kilometern Entfernung an der dänischen Ostseeküste auf, in Svendborg, der zweitgrößten Stadt auf der Insel Fünen. Dort wurde er von den Bürgerinnen und Bürgern auf den Namen „Delle“ getauft. Dieser Kosename ist abgeleitet vom dänischen Wort „delfinen“. Das heißt: Der Name „Delle“ ist also keine Anspielung auf die markanten Einkerbungen an der Rückenflosse, also der Finne, die das Wiedererkennen des Meeressäugers so einfach machen.