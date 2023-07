Ab wann sind die Stände auf der Travemünder Woche geöffnet? Wo kann man parken? Wo gibt es öffentliche Toiletten? Und wie komme ich auf die Priwallpromenade? Wir haben die wichtigsten Fragen rund um das beliebte Segelevent für Sie beantwortet.

Lübeck-Travemünde. Am Freitag, 21. Juli, ist es so weit: Die Travemünder Woche geht in die 134. Auflage. Nach einigen coronabedingt eingeschränkten Jahren wird das Volksfest rund um das internationale Segelevent in diesem Jahr laut Veranstaltern wieder größer. Wir haben die wichtigsten Infos rund um Anreise, Parken und Öffnungszeiten zusammengetragen, sodass einem entspannten und heiteren Besuch nichts im Wege steht.