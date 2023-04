﻿Warum private Hühnerhaltung im Norden immer beliebter wird

Kiel. Berühmtester Hühner-Fan in Schleswig-Holstein ist vermutlich Judith Rakers (47). Wenn sie nicht gerade die „Tagesschau“ moderiert, lebt sie auf ihrem Bauernhof nördlich von Hamburg und kümmert sich in Gummistiefeln um ihre Hühnerschar. „Ein Garten ohne Hühner ist möglich, aber sinnlos“, sagt sie. Dieser Meinung sind inzwischen immer mehr Schleswig-Holsteiner. Überall in den Städten und Gemeinden, auf Hinterhöfen und in Gärten gackert und kräht es. Der Norden ist im Hühnerfieber. So auch eine Familie aus Kiel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Garten in einer ruhigen Seitenstraße in Kiel-Kronsburg ist das Zuhause von Henny, Finchen und Ella. Scharrend suchen die drei Hühner-Mädels gerade zwischen Schaukel, Klettergerüst und Narzissen nach Regenwürmern. „Bei Freunden hatten wir gesehen, wie toll das Leben mit Hühnern ist“, erzählt Anna Millich (34). Seit sie 2019 mit ihrem Mann Martin Rapp (42) in ein eigenes Haus mit 600 Quadratmeter Grundstück zog, gackert es auch bei ihnen.

In Kiel gibt es 371 private Hühnerhalter

Damit gehören sie in der Landeshauptstadt zu 371 privaten Hühnerhaltern. Landesweit waren im Januar 2022 laut Landwirtschaftsministerium 12 426 Tierhalter mit 100 oder weniger Hühnern gemeldet. Etwas weniger als die Hälfte davon (5.717) hält maximal zehn Hühner.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Verein „Pro Vieh“ freut sich über den Trend im eigenen Garten. „Die Haltung ist oft mit mehr Zuwendung, Tierbeobachtung, viel Platz und kleineren Gruppen für die Hühner verbunden“, so Fachreferentin Mareike Petersen.

Ehepaar aus Kiel: „Hühner sind anspruchslos“

Ist die private Haltung von Hühnern nicht aufwendig? Das Ehepaar aus Kronsburg schüttelt die Köpfe. Hühner seien anspruchslos. Ein Hühnerhaus, ein bisschen Platz und Futter – das war‘s. Gerade um Letzteres kümmern sich die beiden Töchter Martha (9) und Mina (7) meist mit Vergnügen. „Vor allem gekochte Spaghetti mögen sie total gerne“, sagt Martha.

Aber auch alle anderen Essensreste – von Gemüse über Kartoffeln bis hin zu aufgeweichtem Brot – werden genussvoll weggepickt. „Falsch machen kann man da nicht viel“, sagt Anna Millich. „Entweder sie fressen es oder nicht.“

Über Youtube-Videos zum echten Hühnerprofi

Zu Hühnerprofis wurden sie nach und nach. „Zum Glück gibt es Youtube“, sagt Anästhesistin Anna Millich. So lernten sie, was man bei Milbenbefall tut (Universal-Öl hilft), warum es im Winter keine Eier gibt (zu wenig Licht) und wie man am besten impft (übers Wasser). Auch wie ein perfekter Hühnerstall aussieht, erfährt man im Internet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alles selbst gebaut: Im Internet finden sich viele Erklärvideos zum Bau eines eigenen Hühnerhauses. Die Nester hat Familie Rapp/Millich aus Baumarktkisten gebaut. Einstreu, ein Sitzast und ein Kotbrett gehören ebenfalls dazu. Einmal die Woche wird der Hühnerstall gereinigt. © Quelle: Ulf Dahl

Direkt unterm Pflaumenbaum baute Ingenieur Martin Rapp einen hölzernen Hühnerstall mit Sitzstange, Kotbrett und zwei Nestern, die aus mit Stroh gepolsterten Baumarkt-Plastikboxen bestehen. Eine elektrische Hühnerklappe sorgt dafür, dass sich der Zugang automatisch schließt, sobald es dämmert.

Frische Eier besänftigen so manchen Nachbarn

Ausgebüxt seien die drei gackernden Mädels übrigens noch nie. „Ihnen fehlt vermutlich die Motivation“, sagt die Familie, „sie haben es hier einfach zu gut.“ Mit den Nachbarn sollte man sich als Hühnerhalter trotzdem gut stellen. Denn auch wenn es wie in diesem Fall keinen krähenden Hahn gibt – Hühner machen auch Geräusche. „Sie sind stolz drauf, wenn sie Eier legen und gackern dann“, sagt Anna Millich.

Hühner sind sehr soziale Wesen. Sie kommunizieren untereinander, können sich sogar mit ihren ungeborenen Kindern im Ei unterhalten. Zudem erkennen sie Farben, empfinden Empathie und träumen im Schlaf. „Unsere drei sind auch vom Charakter total unterschiedlich“, sagt Anna Millich. Hühnerdame Henny sei die Zutraulichste. „Sind wir im Garten, kommt sie sofort an und setzt sich auf den Spaten.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein paar Tränen hat die Hühnerliebe aber auch schon gebracht. „Der Marder hat vor einem Dreivierteljahr zwei unserer Hühner geholt“, erzählt Martin Rapp. Nur Henny überlebte. Über Ebay-Kleinanzeigen erstanden sie dann bei einem Bauern im Umland zwei neue Hühner. „Seitdem passen wir besser auf.“

Für das Foto zeigen sich Henny, Ella und Finchen dann noch einmal von ihrer besten Seite. Ganz entspannt lassen sie sich von Martha, Mina und Martin Rapp auf den Arm nehmen und bleiben dort auch, bis das perfekte Bild im Kasten ist. Erst ein Garten mit Hühnern ist halt ganz im Sinne von Judith Rakers ein perfekter Garten.