﻿Trinkwasser-Alarm in Bornhöved: So ist die Lage in Rendsburg-Eckernförde

Rendsburg-Eckernförde. Einige Wasserwerke im Kreis Rendsburg-Eckernförde melden einen spürbaren Anstieg des Trinkwasserverbrauchs. Das hat eine Umfrage unter ausgewählten Versorgern ergeben. Ein Grund ist die anhaltende Trockenheit. Sie führt auch dazu, dass in Spitzenzeiten zu viele Menschen gleichzeitig zu viel Wasser entnehmen; zum Beispiel für ihre Gärten und Pools. Die Pumpen in den Trinkwasserbrunnen kommen dann unter Umständen nicht mehr hinterher.

Nach Angaben von Nils Reinberg, Wassermeister und stellvertretender Werksleiter des Wasserbeschaffungsverbandes Dänischer Wohld, ist der Verbrauch schon deutlich angestiegen. Er gehe in Richtung 3500 Kubikmeter am Tag, üblich seien 2500 Kubikmeter.

Trinkwasser vor allem morgens und abends gefragt

Verbrauchsspitzen sind vor allem morgens gegen 7 und 8 Uhr und abends, wenn die Menschen Feierabend haben. „Wir kommen aber zurecht“, sagt Nils Reinberg.

Der Wasserbeschaffungsverband Dänischer Wohld versorgt etwa 8500 Haushalte mit Trinkwasser aus fünf Brunnen, die 80 bis 120 Meter tief ins Erdreich führen. Pro Jahr fördert der Verband etwa 1,4 Millionen Kubikmeter Wasser. Das Versorgungsgebiet umfasst grob zusammengefasst die Region im Altkreis Eckernförde mit den Gemeinden Dänischenhagen, Felm, Gettorf, Lindau, Neudorf-Bornstein, Neuwittenbek, Noer-Lindhöft, Osdorf, Schwedeneck, Strande und Tüttendorf.

Reinberg sagte, eine Aufgabe für die Zukunft sei es, einen neuen Filter einzubauen. Denn die Aufbereitung des Wassers sei ein Problem. Es enthält viel Eisen und Mangan. Die Filter müssen daher oft gespült werden.

So viel Wasser verbrauchen Felde und Bredenbek

Marko Carstensen, Kämmerer im Amt Achterwehr, verzeichnet im Lauf dieser drei Monate einen leichten Anstieg beim Wasserverbrauch. Gemeinsam haben die Gemeinden Felde und Bredenbek in den Monaten März, April und Mai 72 500 Kubikmeter Wasser verbraucht.

Carstensen führt den leichten Anstieg darauf zurück, dass nach dem vergleichsweise trockenen Winter die Böden trocken sind und als Folge schon im Frühjahr, früher als in vergangenen Jahren, die Bewässerungsanlagen und Gartensprenger angeschaltet werden.

Carstensen sieht den Trend zum privaten Pool im Garten als einen Auslöser für hohe Wasserverbräuche. Carstensen appelliert, den Wasserverbrauch in trockenen Sommermonaten gering zu halten. Dazu gehört: nicht intensiv Rasen sprengen. „Wenn es regnet, wächst das Gras grün nach.“

Wie wird Regenwasser gesammelt und eingespeist?

Sein Rat an Bürger: Regenwasser sammeln und zum Gießen von Pflanzen, als Toilettenspülung oder in der Waschmaschine verwenden. Wie Regenwasser gesammelt und eingespeist wird? „Dafür muss man den Sanitärfachmann fragen“, sagt Carstensen. Sein Tipp: Bei einem Hausneubau gleich Regenwasserspeicher und -leitungen mitplanen.

Mit Blick auf die Trinkwasserversorgung fügte Carstensen hinzu: „Es ist bei uns nicht dramatisch. Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet.“ Die Wasserversorgungsnetze von Felde und Bredenbek sind über eine Leitung miteinander verbunden. Die wird aktuell gebraucht, denn derzeit wird das Bredenbeker Wasserwerk saniert. Das bedeutet: Das Verbindungsrohr zwischen Felde und Bredenbek ist geöffnet.

„Selbst im Dürre-Sommer 2018 hatten wir immer reichlich Wasser“

Wie ist die Lage beim Wasserbeschaffungsverband Rumohr? Verbandsvorsteher Sönke Harder gibt Entwarnung: „Wasser ist reichlich da“, sagt er. „Selbst im Dürre-Sommer 2018 hatten wir immer reichlich Wasser.“

Der Wasserbeschaffungsverband Rumohr versorgt die Gemeinden Blumenthal, Grevenkrug, Hoffeld, Mielkendorf, Mühbrook, Rodenbek, Rumohr, Sören, Schmalstede, Schönbek und Schierensee. Damit werden rund 7000 Haushalte mit Wasser versorgt. Darüber hinaus werden als besondere Vertragspartner Abnehmer in den Gemeinden Achterwehr, Flintbek und Langwedel versorgt.

Das Grundwasser wird aus Kiesen und Sanden gewonnen, die sich während der Eiszeit in verschiedenen Schichten abgelagert haben. In Rumohr sind drei Brunnen in einer Tiefe von knapp 60 Metern aktiv, die pro Jahr geförderte Wassermenge liegt laut Aussage Harder bei 350 000 bis 400 000 Kubikmetern.

Trinkwasser von den Stadtwerken SH: Speicher sind ausreichend gefüllt

Die Trinkwasserversorgung im Versorgungsgebiet der Stadtwerke SH ist nach Unternehmensangaben gesichert. „Unsere Wasserspeicher sind ausreichend gefüllt, aktuell verzeichnen wir keine Knappheit“, erklärt Bernd Reichelt, Geschäftsführer der Stadtwerke SH. Generell sollte jedoch sorgsam mit dem kostbaren Gut Wasser umgegangen werden, um die Ressourcen zu schonen.

Die Stadtwerke SH versorgen in Eckernförde, Rendsburg und Schleswig sowie in zahlreichen Umlandgemeinden mehr als 120 000 Einwohner. Die fünf Wasserwerke der Stadtwerke SH fördern aus 31 Brunnen jährlich 6,9 Millionen Kubikmeter Wasser. Dabei wird das Wasser aus bis zu 120 Metern Tiefe gepumpt.

Das Wasserwerk in Bornhöved hatte per Nina-Warnapp die Menschen dazu aufgerufen, weniger Trinkwasser zu verbrauchen. Zusätzlich fuhr die Feuerwehr durch den Ort und bat die Menschen, auf ihren Wasserverbrauch zu achten. Das Werk versorgt 18 000 Haushalte im Amt Bornhöved sowie in Ascheberg, Belau, Dersau und Kalübbe mit 900 000 Kubikmetern Trinkwasser pro Jahr. Die Bohrungen reichen 72 bis 75 Meter tief. „Ich habe noch nie so extreme Schwankungen erlebt wie jetzt“, sagt Bürgermeister Reinhard Wundram.

