﻿So reagieren Landwirte, Gärtner und Feuerwehr in SH auf Trockenheit und Hitze

Probsteierhagen/Klein Barkau. Christopher Steffen nimmt eine Gerstenpflanze aus dem Boden, und die Erde um die Wurzel zerfällt augenblicklich zu Staub. „Das nennt man wohl trocken“, sagt der 31-Jährige, der den landwirtschaftlichen Betrieb des gleichnamigen Hofes vor den Toren Kiels verantwortet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Landwirtschaft in Schleswig-Holstein ist ein Bereich von vielen, in denen sich die anhaltende Trockenheit bemerkbar macht. Steffen und seine Kollegen hoffen täglich auf Regen. Denn das Wintergetreide wie Roggen oder Gerste steht jetzt in voller Blüte. „Es will nun die Körner ausbilden, und dafür braucht es Wasser. Wenn das ausbleibt, merkt man es im Ertrag“, so Steffen.

Landwirte in SH: Zu wenig Wasser für die Getreideernte

Dabei sind die Voraussetzungen ideal. Ein guter Herbst hat zahlreiche Halme auf den Feldern hervorgebracht. Doch diese kämpfen nun um zu wenig Wasser. Die mögliche Folge bei der Ernte: viel Stroh, aber wenig Korn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den kommenden vier bis fünf Wochen müsste die Gerste gedroschen werden, sagt Steffen. Regen wäre jetzt wichtig. Doch glaubt man den Wetterprognosen, lässt dieser weiter auf sich warten. Weil es derzeit nachts aber noch deutlich abkühle, sei in diesen Tagen der Tau „unser heimlicher Verbündeter. Der rettet uns“, sagt Steffen.

Aus der Ruhe bringen lässt sich der 31-Jährige aber noch nicht. So trocken wie im Hitzejahr 2018 ist es nicht, und für das bereits eingelagerte Heu war das Wetter ideal. „Der erste Schnitt des Jahres war sehr zufriedenstellend“, sagt Steffen.

Trockenheit in SH 2023: Wenn es so bleibt, wird es „heftig“

Gleiches berichtet auch Karsten Blöcker, Landwirt aus Großharrie im Kreis Plön. Nach bestem Heuwetter hofft auch er endlich auf ergiebigen Niederschlag. Die schweren Moorböden hätten noch genug Wasser. Doch für die Getreideernte auf leichterem Boden läuft die Zeit davon.

„Extrem ist die Lage nicht. Aber wenn es weiter länger trocken bleibt, wird es heftig“, sagt Blöcker, der bereits mit „nicht so stabilen Erträgen“ bei der Getreideernte rechnet.

Die Möglichkeiten der Landwirte, sich auf länger anhaltende Trockenphasen vorzubereiten, sind begrenzt. Gute Bestände mit tiefen Wurzeln seien die Grundlage, sagt Landwirt Steffen. Eine weniger intensive Bodenbearbeitung oder die Sortenwahl spielten auch eine Rolle. So kommt zum Beispiel Roggen durch seine tieferen Wurzeln besser mit der Trockenheit zurecht. „Die Möglichkeiten sind aber begrenzt. Am Ende braucht es Wasser. Alles andere ist Erbsenzählerei“, sagt Steffen. Am besten sei es generell, sich beim Anbau möglichst breit aufzustellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gartenbesitzer in SH: Nachfrage nach hitzetoleranten Pflanzen nimmt zu

Bei Wolf André Schmidt kommt das Wasser aus dem Gartenschlauch. Der Inhaber der Gärtnerei Wohlers in Klein Barkau löscht am Sonnabendmittag den ausgiebigen Durst seiner Pflanzen. Etwa 300 000 Pflanzen kultiviert die Gärtnerei über das Jahr. Auch in seinem Metier rücke das Thema Trockenheit immer stärker in den Fokus, sagt Schmidt.

„Es ist noch nicht in aller Munde, aber die Nachfrage nach hitzetoleranten Pflanzen wird mehr. Denn die Leute wollen im Sommer auch mal 14 Tage in den Urlaub fahren, ohne auf eine Tabakplantage zurückzukommen“, so der Pflanzenexperte.

Sukkulenten sind die Könige unter den Wasserspeichern

So erleben bestimmte Pflanzen eine Renaissance, zum Beispiel die Nelke. „Die war lange kein Thema, erfreut sich nun aber immer mehr Beliebtheit“, sagt Schmidt. Wer nicht in eine umfangreiche Bewässerung für seinen Garten investieren will, sollte zu trockentoleranten Pflanzen greifen.

Sukkulenten, dessen bekanntester Vertreter der Kaktus ist, können Wasser gut speichern und lange Trockenphasen überstehen. Auch Lavendel, Begonien oder Portulakröschen sind laut Schmidt geeignet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Größere Gefäße und gute Erde: So überleben Pflanzen die Trockenheit in Schleswig-Holstein

Ein praktischer Tipp: Größere Gefäße mit mehr Volumen für die Pflanzen nutzen, damit diese einmal richtig volltanken können. Auch die Erde sollte eine vernünftige Qualität haben, um lange Wasser speichern zu können.

„Im Moment liegt der große Fokus auf Bienen- und Insektenfreundlichkeit. Hitzetoleranz wird sicherlich der nächste wichtige Punkt“, glaubt Schmidt. Entsprechend werde man auch das Sortiment ausrichten. „Wir wollen ja, dass der Kunde Spaß und Erfolgserlebnisse im Garten hat. Und dann müssen wir ihm auch entsprechende Pflanzen anbieten.“

Vorbereitungen für längere Phasen der Trockenheit und die damit steigende Gefahr von Wald- und Vegetationsbränden treffen auch die Feuerwehren im Land. So gibt es laut Landesbrandmeister Frank Homrich spezielle Lehrgänge zu Wald- und Vegetationsbränden, bei denen genau geschult wird, wie man solchen begegnet.

Lesen Sie auch

Viele Feuerwehren passten auch ihre Beschaffung von Kleidung und Werkzeugen an, um spezieller für Waldbrände ausgerüstet zu sein. „Da passiert aktuell eine Menge“, sagt Homrich. Zudem plane das Land die Bestellung von Fahrzeugen, die besser im Gelände manövrieren können und größere Wassertanks haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass es schließlich brennt, liegt häufig an einem bestimmten Faktor: „Es ist der Mensch, der dafür sorgt, dass es brennt“, sagt Homrich. Entsprechend sollte man sich in Wäldern und auf Feldern verhalten: keine Zigarettenkippen achtlos wegschmeißen, mit Autos nur auf gekennzeichneten Flächen stehen, Müll mitnehmen und nicht einfach liegenlassen. „Einfach verantwortungsvoll mit den Bewohnern des Waldes umgehen“, sagt Homrich.

KN