﻿Trockenheit: Versorger in Schleswig-Holstein rufen zum Wassersparen auf

Kiel. Der Rasen verdorrt, der Boden staubig – seit Wochen sorgt eine stabile Hochdrucklage für trockenes Sonnenwetter in Schleswig-Holstein. Die Folge: Die Haushalte verbrauchen deutlich mehr Wasser als sonst. Die ersten Versorger in der Region bitten daher nun um sparsamen Verbrauch. Das Trinkwasser drohe zwar nicht auszugehen. Doch kommen die Aufbereitungsanlagen und Pumpen der Wasserwerke an ihre Grenzen, wenn ihnen zu viel auf einmal abverlangt wird.

„Wir haben großes Glück, dass unser Grundwasserleiter sehr tief ist und nicht so schnell austrocknen kann“, sagt Sönke Schuster von den Stadtwerken Kiel. Das Wasserreservoir sei ausreichend, um auch bei „lang anhaltender Trockenheit“ über Monate die Versorgung zu gewährleisten. Wenn allerdings zu viele Verbraucherinnen und Verbraucher zeitgleich Wasser zapfen, können Druckschwankungen auftreten.

Höchstwert bei Stadtwerken Kiel: Verbraucher nutzen 62000 Kubikmeter Wasser an einem Tag

Die Stadtwerke verzeichneten am Montag einen Höchstwert: 62 000 Kubikmeter Wasser wurden binnen eines Tages verbraucht. Das entspricht ungefähr 345 000 gefüllten Badewannen. Zum Vergleich: Am Tag mit dem Spitzenwert des Jahres 2022 (20. Juli) wurden 60 000 Kubikmetern verbraucht.

„Derzeit beobachten wir gegen frühen Abend eine starke Verbrauchsspitze. Dies liegt sicher auch am Bewässern der zahlreichen Gärten in Kiel und im Umland“, so Schuster. Wer das Gießen in die späteren Abendstunden verschiebe oder mal ganz darauf verzichte, könne helfen, die Belastung des Wassernetzes zu entzerren.

Amt Achterwehr will notfalls die Wasserverwendung für bestimmte Zwecke beschränken

Das Amt Achterwehr geht bereits einen Schritt weiter und hat seinen Appell zum Wassersparen mit einer Warnung versehen. Bleibt der Wasserverbrauch auf dem aktuellen Level, will es für bestimmte Bereiche den Hahn zudrehen. Laut den Satzungen für die Wasserwerke in Bredenbek und Felde könne der Versorger Einfluss auf die Wasserverwendung nehmen und sie auf bestimmte Zwecke beschränken, sagt Marco Carstensen vom Amt Achterwehr. Das könnte im Ernstfall bedeuten: Kochen, Duschen, Waschen sind erlaubt, Rasen bewässern und Pool befüllen dann nicht mehr.

Im Amtsbereich kam es bereits in den vergangenen Tagen zu Problemen. Weil eine Filteranlage saniert wird, arbeitet das Wasserwerk in Bredenbek aktuell nur eingeschränkt. Die Förder- und Aufbereitungskapazität ist auf ein Minimum reduziert. „Die Wasserversorgung für beide Versorgungsbereiche erfolgt derzeit fast ausschließlich über das Wasserwerk Felde“, so Carstensen.

Stadtwerke Neumünster: Noch alles im grünen Bereich

Bereits Anfang des Monats hatte das Wasserwerk in Bornhöved per Nina-Warnapp dazu aufgerufen, weniger Trinkwasser zu verbrauchen. Seitdem ist der Konsum dort deutlich gesunken.

Zwar registrieren auch die Versorger in Bordesholm, im Dänischen Wohld oder in Bad Segeberg einen erhöhten Wasserverbrauch, alarmierend sei die Lage dort aber noch nicht.

Die Stadtwerke Neumünster verfügen ebenfalls über ausreichende Kapazitäten. „Es wäre trotzdem schön, wenn die Kundinnen und Kunden sparsam sind. Das gilt generell aus Gründen der Nachhaltigkeit, um die wichtige Ressource Wasser zu schonen“, so SWN-Sprecherin Saskia Ullrich.

KN