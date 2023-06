﻿Wie gut ist Schleswig-Holstein noch mit Wasser versorgt?

Drei Tipps zum Gießen im Garten

1. Wer im Garten wässern will, sollte das nicht in der prallen Mittagssonne machen. Dann verdunstet das Wasser relativ schnell und es wird teilweise verschwendet. Fachleuten zufolge könnten große Temperaturunterschiede bei Pflanzen zudem eine Art Kälteschock hervorrufen. Gießen ist also am besten morgens oder abends angesagt. 2. Die Gartenberatung des Verbands Wohneigentum rät dazu, seine Pflanzen dazu zu animieren, tiefere Wurzeln zu bilden und sie dafür nur alle paar Tage zu gießen. Das lässt sie nicht nur gesünder und stabiler gedeihen, sondern senkt auch den Wasserverbrauch. Die Pflanzen müssen dann allerdings eine größere Menge Wasser bekommen – je nach Bodenart 15 bis 20 Liter pro Quadratmeter – , sodass das Wasser bis in tiefere Schichten des Bodens vordringen kann. Testen, wie weit das Wasser vordringt, kann man mit einem Spatenstich. 3. Bei Pflanzen im Kübel haben Wurzeln dagegen nur begrenzten Raum, das wenige Substrat im Topf nur begrenzte Speicherkapazität. Daher muss man sie je nach Standort und Wetterlage manchmal bis zu zweimal täglich mit Wasser versorgen.