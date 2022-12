﻿Trotz Kritik an „helfenden Händen“ in Kitas: Gesetzesänderung beschlossen

Der Gesetzentwurf zu Kitas von CDU und Grünen wurde im Landtag am Donnerstag über eine Stunde lang hitzig diskutiert. Die Opposition äußerte harsche Kritik am geplanten Einsatz von „helfenden Händen“ in Kitas, die den Betreuungsschlüssel nicht erfüllen. Beschlossen wurde die Änderung am Ende trotzdem.

Kiel. Trotz viel Kritik von Opposition und Kita-Trägern an den schwarz-grünen Änderungsplänen für das Kindertagesförderungsgesetz hat die Mehrheit im Landtag am Donnerstag für den Entwurf gestimmt. „Pragmatisch, effizient und sozial gerecht: Dieses Kita-Paket gibt Sicherheit und schafft Perspektiven in herausfordernden Zeiten“, sagte Sozialministerin Aminata Touré (Grüne). „Doppel-Murks“ oder „gründlich in die Hose gegangen“ waren dagegen die Worte, die die Opposition fand.

Für Streit sorgte vor allem die Idee, mit „helfenden Händen“ das Personal in Kitas zu entlasten. Die CDU-Abgeordnete Katja Rathje-Hoffmann nannte sie eine „Win-win-Situation“ für alle Kitas. Ex-Sozialminister Heiner Garg (FDP) hält die ungelernten Kräfte als kurzfristige Sofortmaßnahme zwar für sinnvoll, aber nicht in dieser Form.

Garg: Regierung fährt Kita-Reform „gegen die Wand“

„Sie sind gerade dabei, die Kita-Reform an die Wand zu fahren – und zwar mit Karacho“, sagte Garg. Die Landesregierung schaffe einen „massiven Fehlanreiz“, indem sie „helfende Hände“ nur in Einrichtungen mit abgesenktem Betreuungsschlüssel schicken wolle. Das verringere die Anstrengungen, mit aller Kraft neue Fachkräfte zu gewinnen und Qualitätsstandards zu erfüllen. Es drohe, ein „realer Verlust an Betreuungsqualität“, warnte Sophia Schiebe (SPD).

„Wir senken nicht die Qualität, sondern reagieren auf den akuten Mangel, der in den Einrichtungen herrscht“, hielt Touré dagegen. Zudem liefen Kitas durch die Neuregelung nicht mehr Gefahr, Sachmittelbezüge zu verlieren, wenn sie den Schlüssel nicht erfüllen können, so Catharina Nies (Grüne).

Rettung der Sprach-Kitas und finanzielle Entlastung für Eltern

Nachdem die Träger in der Anhörung eine klare Definition gefordert hatten, welche Aufgaben "helfende Hände" übernehmen dürfen, besserten CDU und Grüne nach. "Die Betreuungskraft kann die Fachkraft insbesondere beim Basteln, Spielen, Anziehen und Essen begleiten und unterstützen", heißt es nun im Gesetzestext. Basteln oder die Essensbegleitung gehörten aber zu pädagogischen Aufgaben, die Praktiker gerade nicht in die Verantwortung der Zusatzkräfte geben wollen, so Schiebe.

Kita-Träger und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft halten die Maßnahmen nicht für ausreichend, um das System zu stabilisieren. Laut Touré handelt es sich nur um einen ersten Schritt.

Damit mehr Familien von einer Ermäßigung der Kita-Beiträge profitieren, wird zudem vom 1. Januar bis 31. Juli 2023 die Sozialstaffel ausgeweitet. Eltern sollen dann nur noch 25 Prozent ihres Einkommens oberhalb der Bemessungsgrenze für Beiträge einsetzen müssen.

Mit der Gesetzesänderung können die Sprach-Kitas nach dem Wegfall der Bundesförderung durch ein landeseigenes Förderprogramm erhalten bleiben.