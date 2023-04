﻿Trotz Null-Toleranz: 20 sogenannte „Reichsbürger“ in SH sind noch bewaffnet

Kiel. Spätestens seit den bundesweiten Razzien im Dezember 2022 und den bekannt gewordenen Umsturzplänen sind die sogenannten „Reichsbürger“ in den breiten Fokus der Öffentlichkeit gelangt. Mit Sorge betrachten die Sicherheitsbehörden die Bewaffnung der Szene, die die Existenz und Legitimation der Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennt. Die Waffenbehörden in Schleswig-Holstein haben in den vergangenen Jahren insgesamt 29 „Reichsbürger“ entwaffnet. Dies geht aus einer Anfrage der Kieler Nachrichten an das Innenministerium hervor.

In Bezug auf bewaffnete „Reichsbürger“ verfolge man eine „Null-Toleranz-Strategie“, heißt es vom Ministerium. Dennoch besitzen nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes in Schleswig-Holstein weiterhin 20 „Reichsbürger“ eine waffenrechtliche Erlaubnis, elf davon einen Kleinen Waffenschein. 31 Waffen sind demnach derzeit auf sie eingetragen. Wie kommt es dazu?

„Reichsbürger“ in SH: Verfassungsschutz verweist auf Quellenschutz

Zunächst weist das Innenministerium darauf hin, dass aktuell gegen einige bewaffnete „Reichsbürger“ Entzugsverfahren laufen. Die Zahl 20 könne sich also weiter verringern. Dass es nach wie vor aber eine geringe Zahl an „Reichsbürgern“ in Schleswig-Holstein gebe, die über waffenrechtliche Erlaubnisse verfügten, liege unter anderem an der gesetzlich erweiterten sogenannten Beobachtungsfunktion des Verfassungsschutzes, so das Ministerium. Heißt: Es komme vor, dass im Rahmen dieser Funktion Personen beobachtet würden, bei denen noch nicht die gesetzliche Schwelle zum Waffenentzug überschritten sei.

Daneben gelte das Prinzip des Quellenschutzes. „Es bestehen bestimmte, gesetzliche Übermittlungsverbote von Erkenntnissen des Verfassungsschutzes an die Waffenbehörden. Zum Beispiel, wenn die Gesundheit oder das Leben von Quellen gefährdet würden, wenn Erkenntnisse von Personen übermittelt werden“, sagt Jana Reuter, Sprecherin im Innenministerium.

Verfassungsschutz SH zu „Reichsbürgern“: In der Regel werden alle Erkenntnisse mit Waffenbehörde geteilt

Dabei aber handele es sich um Einzelfälle. „In der Regel sind Erkenntnisse zu „Reichsbürgern“ offen, gerichtsverwertbar und vorhaltbar“, so Reuter. Diese Erkenntnisse übermittle der Verfassungsschutz dann auch an die zuständigen Waffenbehörden der Kreise und kreisfreien Städte.

„Alle in der Verfassungsschutzbehörde vorhandenen, nicht geheimhaltungsbedürftigen und relevanten Informationen werden an die zuständigen Waffenbehörden übermittelt, sofern eine Person gesichert als „Reichsbürgerin“ oder „Reichsbürger“ festgestellt worden ist“, sagt Reuter. Die Waffenbehörden müssten dann über die Aberkennung der Waffenerlaubnis entscheiden.

Ende 2022 war die Szene der „Reichsbürger“ in SH auf rund 640 Personen gewachsen

Nach Angaben des Innenministeriums gelten „Reichsbürger“ in der Regel als „nach dem Waffengesetz unzuverlässig“. Zwar gibt es im Gesetz nicht den Begriff des „Reichsbürgers“, doch unter anderem gilt eine Person als in der Regel waffenrechtlich unzuverlässig, wenn sie Bestrebungen verfolgt, die gegen die verfassungsmäßige Ordnung gerichtet sind, oder eine Vereinigung unterstützt, die solche verfolgt.

Insgesamt beziffert der Verfassungsschutz Stand Ende 2022 das Potenzial der „Reichsbürger“- und Selbstverwalterszene in Schleswig-Holstein auf rund 640 Personen. 2021 seien es noch 480 gewesen. Unter anderem durch öffentliche Proteste gegen die Corona-Maßnahmen habe der Verfassungsschutz zuletzt das Dunkelfeld der Szene aufhellen können.