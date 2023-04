﻿Trümmerteil von Sprengung in Kiel: Zufall rettet Familie das Leben

Bei der Sprengung von Teilen des alten Gemeinschaftskraftwerks in Kiel hat es am Sonntag einen schweren Zwischenfall gegeben: Ein tellergroßes Metallteil schlug in die Wand eines Hunderte Meter weit entfernten Wohnhauses ein – in der Wohnung einer jungen Familie. Der rettete ein Zufall das Leben.

Kiel. Die Sprengung von Teilen des alten Gemeinschaftskraftwerks in Kiel hat die Menschen auf dem Ostufer am vergangenen Sonntag in Lebensgefahr gebracht. Wie erst jetzt bekannt wurde, schlug unmittelbar nach der Explosion gegen 17.45 Uhr ein Trümmerstück in ein Wohnhaus an der Brodersdorfer Straße im Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nur weil sich die Bewohner – eine junge vierköpfige Familie – gerade im Untergeschoss aufhielten, wurde niemand verletzt. Die Hauswand neben der Eingangstür, in die der Gegenstand einschlug, wurde stark beschädigt.

Wie das mehrere Kilo schwere, etwa tellergroße Metallteil vom Kraftwerk an der Straße Hasselfelde rund eineinhalb Kilometer durch die Luft wirbeln und in das Haus an der Brodersdorfer Straße einschlagen konnte, ist noch unklar. „Den genauen Hergang ermitteln wir derzeit“, erklärt Polizeisprecher Matthias Arends.

Nach einer Gebäudesprengung im Gemeinschaftskraftwerk Kiel schlug ein Metallteil in ein Wohnhaus an der Brodersdorfer Straße ein. Von außen ist nur das zerstörte Fenster zu sehen, doch die Wand ist von innen komplett zerstört. © Quelle: Frank Peter

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gemeinschaftskraftwerk Kiel kann sich Vorfall nicht erklären

Unklar ist ebenfalls, welche Konsequenzen sich daraus für den weiteren Rückbau des alten Kohlekraftwerks ergeben. Eigentlich ist die Sprengung des Kesselhauses für Mai und die des Schornsteins für Juni vorgesehen. Sie gelten als Voraussetzung dafür, den Rückbau bis zum Ende des Jahres abzuschließen. Zeitplan und Sicherheitskonzept stehen nach den Ereignissen vom Sonntag nun aber grundsätzlich auf dem Prüfstand.

„Wir stehen vor einem Rätsel“, sagt Matthias Brock, Geschäftsführer des Gemeinschaftskraftwerks, der zuständig für den Rückbau ist. Die Anbringung und Größe der Sprengladungen seien im Vorwege so gewählt worden, dass eigentlich keine Gegenstände von der Explosion weggeschleudert werden konnten. „Das war alles vorher überprüft und mit den Behörden abgestimmt worden. Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt waren eingebunden“, betont Brock.

Gefahr auf dem Ostufer in Kiel: War es ein „Katapult-Effekt“?

Das Sprengteam vermutet, dass ein „Katapult-Effekt“ bei der Sprengung der Rauchgasentschwefelungsanlage zu der hochgefährlichen Situation geführt haben könnte. Das 30 Meter hohe Bauwerk wurde in zwei Phasen gesprengt. Zunächst sackte dabei ein siloartiger Filterturm mit Stahlelementen zusammen, Sekunden später folgte der aus Stahlbeton bestehende zweite Turm.

Zwischen dem Ort der Sprengung auf dem Gelände des alten Kraftwerks in Kiel und dem Einschlagsort in Dietrichsdorf liegen mehrere Hundert Meter. © Quelle: Ralf Bassen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Theoretisch sei es möglich, dass Trümmerteile des zweiten Turms auf die bereits am Boden liegenden Siloteile gestürzt sind und dabei das Metallteil wie mit einem Katapult aus dem Trümmerhaufen geschleudert haben, sagt Brock. „Ganz sicher sind wir aber erst, wenn wir wissen, woher das Teil stammt und ob daran Sprengstoffspuren haften.“ Die kriminaltechnischen Untersuchungen laufen.

Lesen Sie auch

Das beschädigte Haus in Neumühlen-Dietrichsdorf wurde umgehend geräumt. Das junge Paar mit zwei kleinen Kindern ist übergangsweise in einem Hotel untergebracht worden. Abrissgefährdet ist ihr Zuhause aber nicht: „Auch wenn erhebliche Schäden am Haus entstanden sind, hat die Statik keinen Schaden erlitten“, sagt Arends. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.