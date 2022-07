Campus in Schleswig-Holstein

Sie halten den Wissenschaftsbetrieb an den Hochschulen in Schleswig-Holstein mit am Laufen: Und doch werden studentische Angestellte offiziell als Sachmittel geführt und haben kaum Arbeitnehmerrechte. Daher fordern sie nun einen Tarifvertrag und haben einen ersten Erfolg verzeichnet.

Niklas Wieczorek