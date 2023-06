﻿U-Boot-Transport mit bewaffnetem Frachter von Kiel nach Singapur

Kiel. Die ersten Meilen sind die sichersten. Doch ab Helgoland wird es spannend. Dann hat der Frachter „Rolldock Storm“ auf dem Weg von Kiel nach Singapur die offene See erreicht. Im Laderaum des in Flensburg gebauten Dockschiffes steht das neue U-Boot „Impeccable“ von Thyssenkrupp Marine Systems.

Mit einem geschätzten Wert von über 500 Millionen Euro ist die Überführung des 70 Meter langen U-Bootes einer der wertvollsten Transporte im Seeverkehr. Die Marine Singapurs hat für die Überführung extra die „Rolldock Storm“ mit Besatzung gechartert.

Das 2014 in Flensburg gebaute Dockschiff gehört der Reederei Rolldock BV in Rotterdam und hat in den vergangenen Jahren mehrfach U-Boote transportiert. Für den aktuellen Spezialauftrag wurde das Schiff jedoch extra ins Register Singapurs überführt. Erst der Wechsel der Flagge erlaubte der Armee Singapurs, das Transportschiff auch zu bewaffnen.

Der Grund liegt in der rund 10 000 Seemeilen langen Reise von Kiel nach Singapur. Sie führt durch verschiedene Seegebiete Afrikas und Asiens, in denen die Gefahr der Piraterie besteht. Damit das teure U-Boot nicht in falsche Hände gerät, hat die Marine Singapurs den Schutz selbst übernommen.

Da das U-Boot für den Laderaum der „Rolldock Storm“ zu hoch ist, konnten die Lukendeckel nicht geschlossen werden. Der aus dem Laderaum herausragende Teil des U-Bootturms der „Impeccable“ wurde deshalb in den vergangenen zwei Wochen mit Seecontainern umbaut und gesichert.

An verschiedenen Stellen an Deck wurden außerdem Generatoren und Stationen für Waffen installiert. Container mit Ausrüstung und Munition der Soldaten sind auf dem Frachtschiff zusätzlich postiert worden.

Fahrtroute ab Brunsbüttel ist geheim

Die Fahrt soll ein bis zwei Monate dauern. Für die beiden Kieler MaK-Antriebsmotoren ist genug Treibstoff an Bord, die auch für die Route um Afrika herum reichen soll. Die genaue Route des Schiffes ist jedoch geheim.

Die „Impeccable“ ist das erste von vier in Kiel bei Thyssenkrupp Marine Systems bestellten U-Booten für Singapur. Die neuen Boote der Klasse 218SG gelten als die modernsten konventionellen U-Boote der Welt. Es sind die größten bislang in Kiel gebauten U-Boote.

Bei der Werft in Kiel gehen die Erprobungen für die nächsten U-Boote für Singapur weiter. Zwei weiter sind bereits zu Wasser und getauft. Das vierte U-Boot liegt in der Fertigungshalle. Der U-Bootbau der Kieler Werft TKMS ist mit Aufträgen aus Singapur, Israel, Deutschland und Norwegen bis Mitte des nächsten Jahrzehnts bereits ausgelastet.

