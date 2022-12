U-Boot-Taufen bei TKMS und ein Geschenk, das Kiel nicht will

Preise auf dem Weihnachtsmarkt 2022: Wo Glühwein und Co. günstig sind

Viele Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein sind eröffnet. Doch was kostet eine Bratwurst? Wie hoch ist der Glühwein-Preis auf den Weihnachtsmärkten? Wo ist der Besuch günstiger? Unser Vergleich der Weihnachtsmarkt-Preise in Kiel, Eckernförde, Rendsburg, Neumünster und Flemhude liefert Antworten.