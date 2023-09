U-Haft wegen versuchten Mordes an Ex-Partnerin

Schleswig (dpa/lno). Gegen einen 25 Jahre alten Mann, der in Schleswig versucht haben soll, seine Ex-Partnerin zu töten, ist Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes erlassen worden. Der Mann sei direkt nach der Verkündung am Dienstagnachmittag in U-Haft gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die 22-jährige Frau hatte nach Angaben der Polizei von Dienstag am frühen Montagabend die Polizei alarmiert, als der Mann versucht hatte, gewaltsam in ihre Wohnung zu kommen. Als die Einsatzkräfte wenig später an dem Mehrfamilienhaus eintrafen, hatte sich der 25-Jährige Zutritt verschafft und unter anderem Hilfeschrei waren zu hören. Die Polizisten traten daraufhin die Wohnungstür ein und eilten der Frau zur Hilfe. Nach bisherigen Erkenntnissen fügte der 25-Jährige seiner ehemaligen Lebenspartnerin mehrere Stich- und Schnittverletzungen an Oberkörper und Kopf zu. Die Polizei verhinderte demnach Schlimmeres.

