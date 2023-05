﻿Udo Philipp, Habeck & Co: So funktioniert das Netzwerk der Grünen in Schleswig-Holstein

Trauzeugen-Affäre um Graichen

Erst kündigte Staatssekretär Patrick Graichen seinen Rückzug an, nun steht Staatssekretär Udo Philipp wegen privater Investitionen in Start-Ups in der Kritik. Er zählt zu einem grünen Netzwerk um Wirtschaftsminister Robert Habeck. Hier die wichtigsten Akteure in Schleswig-Holstein.

