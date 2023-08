Über Geld spricht man nicht so gern

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

müssen Parlamentarier wirklich offenlegen, was sie nebenberuflich verdienen. Oder ist das nicht doch Privatsache? Nein, ist es nicht. Denn natürlich sollten die Bürgerinnen und Bürger wissen, ob ihre Politiker im Landtag wirklich so unabhängig sind wie es ihnen ihre Abgeordnetendiät in Höhe von rund 9500 Euro eigentlich ermöglichen soll. Im Landtag gibt es darüber immerhin Konsens. Ein neue verschärfte Regelung, die - übrigens eher im Stillen - beschlossen wurde, regelt künftig, welche Einnahmen Politikerinnen und Politiker offenlegen müssen. Dass Bezüge von Abgeordneten durchaus einen Nerv treffen, zeigt das Interesse an dem Bericht meines Kollegen Christian Hiersemenzel. Zur Wahrheit gehört auch, dass die Abgeordneten aktuell gar keine Angaben machen. Unser Landeshaus-Korrespondent hat dazu eine dezidierte Meinung.

Um Geld geht es auch bei der Energiewende. Ob es die Anschaffung einer neuen Heizungsanlage oder eines kleinen Balkonkraftwerks ist - nichts davon gibt es zum Nulltarif, und jeder freut sich, wenn er dafür einen Zuschuss vom Staat bekommt. Auch vom Land gibt es Fördermittel, mit denen die Entwicklung beschleunigt werden soll. Das Problem: Die Bürgerinnen und Bürger werden regelmäßig mit neuen Förderrunden überrascht, von denen aber nur diejenigen profitieren, die blitzschnell agieren können. Denn die knappen Mittel werden nach dem Windhundprinzip verteilt. Ob das wirklich Sinn macht, mag jeder für sich entscheiden. Meine Kollegin Anne Holbach hat nachgefragt, was das eigentlich soll.

Wir Schleswig-Holsteiner haben ja nun mal ein ganz besonderes Verhältnis zu unseren dänischen Nachbarn. Wir besuchen sie gern, mieten uns gern in ihren gemütlichen Ferienhäusern ein oder machen in ihren hübschen kleinen Städtchen einen Einkaufsbummel. Was nervt, sind die nicht enden wollenden Grenzkontrollen, die dem Besucher irgendwie das Gefühle geben, nicht willkommen zu sein. Aber die dänische Regierung hat da offenbar ihren eigenen Kopf.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Harter Kampf im EM-Finale gegen Florin Alexandru Bologa: Im Duell mit dem Ersten der Weltrangliste war Lennart Sass (blauer Anzug) dem Titel in Rotterdam ganz nah, am Ende aber auch über Silber glücklich. © Quelle: IMAGO/Ralf Kuckuck

Mit 16 Jahren erblindet Lennart Sass binnen weniger Wochen. Mit einer Extra-Portion Willenskraft kämpft sich der heute 23-Jährige zurück – auf der Judo-Matte und im Leben. Eine Geschichte über Perspektiven auf Schicksale, Erfolg und hohe Ziele.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

KN