Heute im Newsletter: Streik am Hamburger Flughafen. Schleswig-Holstein legt Rechtsgutachten gegen die geplante Krankenhausreform des Bundes vor. Und in Kiel ist Fisnik H. nach den tödlichen Schüssen auf einen 31-Jährigen zu zwölf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Die Schwurgerichtskammer am Landgericht Kiel hat das Urteil gegen Fisnik H. (24) verkündet.

egal wohin man heute blickt: überall Protest. An den Flughäfen Hamburg, Düsseldorf, Köln/Bonn haben heute zweitägige Warnstreiks begonnen, morgen wird dann auch bei der Deutschen Bahn bundesweit die Arbeit niedergelegt. Das ärgert Urlauber und Pendler. Denn gerade letztere müssen auch an normalen Tagen erleben, wie mühsam die Reise mit der Bahn ist. So sagt Studentin Alina Thomann, die regelmäßig zwischen Kiel und Flensburg unterwegs ist und die wir im aktuellen Teil unserer Pendler-Serie portraitieren: „Wenn ich Geld hätte, würde ich mit dem Auto fahren.“

Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) hat bereits vor Wochen Protest gegen die geplante Krankenhausreform des Bundes eingelegt. Ihre Hauptsorge gilt den kleinen Kliniken in ländlicheren Regionen. Auch den Geburtsstationen könnte ein Kahlschlag drohen. Heute nun hat von der Decken zusammen mit den Gesundheitsministern von Bayern und Nordrhein-Westfalen ein Rechtsgutachten vorgestellt, laut dem das Vorhaben nicht verfassungskonform ist. Die Gesetzgebungskompetenz liege nicht beim Bund, sondern bei den Ländern. Meine Kollegin Rieke Beckwermert kennt die Details.

Protest gab es heute auch in der Schwurgerichtskammer des Landgerichts in Kiel. Dort ist Fisnik H. wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren verurteilt worden. Er hatte am 27. Juni 2022 im Stadtteil Gaarden einen 31-Jährigen erschossen - angeblich aus Rache für eine Ohrfeige.

Mit dem Urteil waren weder die Verwandten des Opfers noch die Staatsanwaltschaft zufrieden. Beide denken darüber nach, Revision einzulegen. Mein Kollege Florian Sötje war vor Ort.

© Quelle: Frank Behling

Sonnenschein, klarer Himmel und ideales Flugwetter. Da fiel vielen Kielern ein knallbunter Helikopter auf, der über der Förde und dem Stadtgebiet seine Runden zog. Es war ein ganz besonderer Hubschrauber der Marine, weiß mein Kollege Frank Behling zu berichten.

