﻿Überall Schwimmunterricht: FDP will Druck auf Grundschulen erhöhen

Rund 14 Prozent der Schulen in Schleswig-Holstein bieten keinen Schwimmunterricht an. Nach Ansicht der FDP-Fraktion im Landtag muss sich das dringend ändern: Sie will, dass das Land mehr Druck auf die Schulen macht und die Schwimmkenntnisse im Zeugnis von Viertklässlern festgehalten wird.

Kiel. Schwimmen lernen soll in Schleswig-Holstein jeder Grundschüler spätestens ab der dritten Klasse – so steht es in den Fachanforderungen für den Sportunterricht. Doch laut Bildungsministerium erteilen nur 86 Prozent aller Schulen den Schwimmunterricht wie vorgesehen. Die verpflichtende Umsetzung müsse die Regierung unbedingt sicherstellen, fordert die FDP. „Ich kenne kein Kind, das sicheres Schwimmen in der Schule erlernt hat“, sagt die sportpolitische Sprecherin Annabell Krämer. Das passiere in Kursen in der Freizeit. „Das darf eigentlich nicht so sein.“

Das Land solle daher künftig überprüfen, ob alle Kinder die vorgesehenen Kompetenzen erlangen können. Krämer schlägt vor, das im Übergangszeugnis in der vierten Klasse zu verankern. „Ich denke an keine Note, aber an einen Hinweis, ob hinreichende Schwimmfähigkeit erlernt werden konnte.“ Ein solcher Vermerk könne Druck auf Schulen erhöhen, die Schwimmausbildung nicht schleifen zu lassen. Der Antrag steht am Freitag im Landtag zur Debatte.