﻿Überfällige Öko-Wende

Kiel. Die Landesregierung ist mit ihrer Öko-Offensive in der Landwirtschaft auf dem richtigen Weg. Dabei wirkt das Ziel, den Bio-Anteil in der Landwirtschaft in den nächsten Jahren auf knapp 15 Prozent zu verdoppeln, nur auf den ersten Blick gewaltig. Die EU strebt für 2030 einen Bio-Anteil von 25 Prozent, die Bundesregierung sogar von 30 Prozent an.

Für die Öko-Wende in Brüssel, Berlin und Kiel gibt es gute Gründe. Der Öko-Landbau kann einen wichtigen Beitrag zum Klima- und zum Artenschutz leisten. Gewinner sind auch der Wasserschutz, die Bodenfruchtbarkeit oder die Biodiversität. Manche dieser Vorzüge sind übrigens sichtbar. Auf Öko-Flächen gibt es – auch wissenschaftlich erwiesen – mehr (Un)Kräuter, Insekten und Feldvögel.

Es ist also überfällig, dass die Politik endlich handelt und Bauern mit Fördergeldern auf den Öko-Acker lockt. Dass Schleswig-Holstein bei den Ausbauzielen etwas hinterherhinkt, liegt auch daran, dass es im echten Norden mehr konventionelle Höfe mit exzellenten Böden und entsprechend guten Erträgen gibt als in anderen Regionen Deutschlands. Auch ihnen sollte die Regierung ein Angebot machen. So könnte etwa im Rahmen eines Förderprogramms zur mechanischen Unkrautbekämpfung (Hacke statt Herbizid) mehr Geld bereitgestellt werden, um die konventionelle Landwirtschaft ökologischer zu machen.

Das entscheidende letzte Wort haben ohnehin die Verbraucher. Produziert wird nur, was wir kaufen. Dabei spricht der Preis bisher oft gegen Öko-Ware. Aber auch das könnte sich ändern, wenn mehr Bauern umstellen und die Menge an Bio-Ware steigt. Vielleicht wäre Öko dann nicht nur gesünder und besser für die Umwelt, sondern auch für mehr Menschen erschwinglich.