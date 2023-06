Schleswig-Holstein plant Solidarpartnerschaft mit der Region Cherson

Kiel. Die Region um Cherson in der Ukraine ist schwer gebeutelt: Seit einem Jahr herrscht dort Krieg, kürzlich sorgte die Sprengung eines Staudamms für eine Umweltkatastrophe. Das Land Schleswig-Holstein will der Region nun beistehen und eine Solidarpartnerschaft eingehen. Dies kündigten Ministerpräsident Daniel Günther und Landtagspräsidentin Kristina Herbst am Mittwoch in Kiel an. Der ukrainische Botschafters Oleksii Makeiev und die ukrainische Generalkonsulin Iryna Tybinka waren ebenfalls vor Ort.

„Schleswig-Holstein steht seit Ausbruch des russischen Angriffskriegs vor knapp 16 Monaten fest an der Seite der Ukraine. Seitdem haben wir fast 34 000 Menschen aus den umkämpften Gebieten bei uns aufgenommen, darunter über 7000 Kinder und Jugendliche, die jetzt hier zur Schule gehen. 160 Lehrkräfte aus der Ukraine unterstützen in den Schulen“, sagte Günther. Die Solidarpartnerschaft mit der Region in der südlichen Ukraine solle mittel- und langfristig zu einer klassischen Partnerschaft weiterentwickelt werden. Sie wird von der Landesregierung und dem Schleswig-Holsteinischen Landtag gemeinsam getragen.

Daniel Günther zur Solidarpartnerschaft: So sollen Cherson und Schleswig-Holstein davon profitieren

Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev ist auf Einladung der Landeshauptstadt Kiel und der Landesregierung zu Gast in Kiel und sagte am Mittwoch: „Die Solidarpartnerschaft zwischen dem Bundesland Schleswig-Holstein und der Region Cherson eröffnet ein neues Kapitel in den bilateralen Beziehungen zwischen dem deutschen Norden und dem ukrainischen Süden. Diese Partnerschaft bietet eine herausragende Grundlage für einen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Austausch zwischen den beiden Regionen und setzt ein klares Zeichen: Europa bleibt vereint wie nie zuvor.“

Nach Angaben von Ministerpräsident Daniel Günther ist die Situation in der Region Cherson nach der Sprengung des Kachowka-Staudamms und den anhaltenden Kämpfen dramatisch. Unzählige Menschen seien in Not, viele Siedlungen überflutet.

„Wir werden die Menschen nicht alleine lassen und hoffen gemeinsam auf baldigen Frieden. Dann kann die Region wiederaufgebaut werden. Sie zeichnet sich durch eine starke Landwirtschaft, eine breit aufgestellte Industrie und eine maritime Wirtschaft, aber auch durch erneuerbare Energien aus. Hier können wir aus Schleswig-Holstein heraus mit unseren Erfahrungen und unserem Wissen unterstützen und helfen“, so Günther.

