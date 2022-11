﻿Aktuelle Übersicht: Das sind die Weihnachtsmärkte 2022 in Schleswig-Holstein

Es ist Vorweihnachtszeit! Wer sich auf besinnliche Feiertage mit Glühwein, Deko und Co. einstellen will, kann alle Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein besuchen. Sie fragen sich: Wann starten die schönsten Weihnachtsmärkte, wie sind die Öffnungszeiten und wo kann ich Weihnachtsgeschenke kaufen? Hier finden Sie Antworten.

Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein 2022: Bei winterlichem Ambiente, Kunsthandwerk und Leckereien kann man an vielen Orten die Weihnachtszeit genießen.

Schleswig-Holstein. „Ho, ho, ho!“ heißt es ab dem 18. November wieder: Am Montag nach Totensonntag öffnen die ersten Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein. Ab dann können Sie sich eine gemütliche Weihnachtszeit mit Punsch, Tannenbaumschlagen, tollen Ausstellern und besonderen Weihnachtsmarkt-Leckereien machen. Corona-Regeln auf Weihnachtsmärkten gibt es in diesem Jahr nicht – viele Veranstalter empfehlen jedoch eine Maske in Innenräumen.

Wo Sie dieses Jahr rund um Kiel, Neumünster, Rendsburg, Eckernförde und Segeberg Weihnachtsmärkte besuchen können, haben wir Ihnen in einer Übersicht und einer interaktiven Karte zusammengestellt.

Weihnachtsmärkte 2022 im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde gibt es dieses Jahr viele tolle Weihnachtsmärkte. Wann die Weihnachtsmärkte in RD starten, wann sie geöffnet haben und was es für Aussteller, Weihnachtsmarkt-Essen und Glühwein gibt, finden Sie in dieser Übersicht.

Weihnachtsmarkt in Eckernförde

Weihnachtlich wird es auf dem Ykaernemarkt in Eckernförde. Starttermin ist der 21. November. Egal ob Mutzen, Glühwein oder einfach nur die festliche Stimmung: Hier können sich Groß und Klein optimal auf Weihnachten vorbereiten. Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt in Eckernförde bis zum 30. Dezember täglich von 11 bis 22 Uhr. Der Eintritt kostet Sie nichts.

Weihnachtsmarkt in Nortorf

Neu ist der Winterzauber in Nortorf auf dem Marktplatz: Geöffnet wurde die Adventsmeile am Dienstag, 1. November. Täglich von 11 bis 22 Uhr, Freitag und Sonnabend bis 1 Uhr nachts, kann man stöbern, schlendern und die Weihnachtszeit genießen. Am Totensonntag hat der Markt geschlossen – Heiligabend sind die Öffnungszeiten verkürzt. Der Eintritt ist kostenlos.

Weihnachtsmarkt in Neumünster

Der Weihnachtsmarkt in Neumünster ist vom 21. November bis 23. Dezember auf dem Großflecken. Geöffnet ist er von Montag bis Mittwoch, 11 bis 20 Uhr, Donnerstag bis Sonnabend von 11 bis 20.30 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr. Da es aufgrund der Energiekrise dieses Jahr keine Eisbahn gibt, hat sich Neumünster etwas Besonderes ausgedacht: Donnerstags bis sonntags gibt es im leerstehenden Pavillon ein weihnachtliches Kinderprogramm. Der Eintritt ist frei.

Weihnachtsmarkt in Kleinflintbek

Einen Weihnachtsbasar gibt es in Kleinflintbek auf dem Schlotfeldhof am Burkamp. Hier gibt es von Weihnachtskränzen bis Weihnachtskugeln alles zu kaufen – aus eigener Manufaktur. Auch kleine Weihnachtsmarkt-Leckereien wie Kaffee und Waffeln hat der Hof zu bieten. Am Sonnabend, 19. November, öffnet die festlich geschmückte Scheune. Start ist um 11 Uhr. Bis 18 Uhr kann man hier weihnachtlichen Nippes erwerben. Der Eintritt ist kostenlos.

Weihnachtsmarkt auf Gut Augustenhof in Osdorf

Ab dem 26. November kann man sich an allen vier Adventswochenenden auf dem Weihnachtsmarkt auf Gut Augustenhof mit Weihnachtsgeschenken eindecken. Der Hof rund um das Herrenhaus ist dann wieder winterlich geschmückt. Wer einen Tannenbaum schlagen möchte, wird mit dem Trecker zu besagtem Ort gebracht. Andere können einfach die weihnachtliche Stimmung beim Stöbern an den Ständen mit Kunsthandwerk, aber auch Speisen und Getränke genießen.

Ebenfalls ab dem 26. November können bereits geschlagene Tannenbäume auf dem Gut gekauft werden, täglich von 10 bis 17 Uhr. Auch der neue Hofladen hat täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Ab Montag, 12. Dezember, fährt der Trecker auch werktags, bis zum 23. Dezember kann man dann täglich Weihnachtsbäume schlagen. Eintritt und Parken ist frei.

Weihnachtsmarkt in Gettorf

Der Weihnachtsmarkt in Gettorf hat einiges zu bieten: Kinder können mit dem Karussell fahren, es gibt Kunsthandwerkliches zu kaufen, oder weihnachtliche Leckereien. Der Weihnachtsmarkt startet am 10. Dezember. Zwei Tage lang, bis zum 12. Dezember, können Sie den Weihnachtsmarkt in Gettorf besuchen. Freitag von 16 bis 20 Uhr, Sonnabend von 12 bis 20 Uhr sowie Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist umsonst.

Weihnachtsmarkt in Rendsburg

Ob Nikolaus und Weihnachtsmann, Glühwein, gebrannte Mandeln oder eine Eisbahn – in Rendsburg ist auf dem Weihnachtsmarkt, der sich „De lütte Wiehnacht“ nennt, alles dabei. Vom 21. November bis 8. Januar kann man hier Schlittschuhlaufen, Punsch trinken und vieles mehr. Geöffnet ist montags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr, freitags bis sonnabends 11 bis 22 Uhr sowie sonntags von 11 bis 20 Uhr. Heiligabend kann man den Weihnachtsmarkt von 10 bis 14 Uhr besuchen, vom 2. bis 7. Januar von 11 bis 20 Uhr und am 8. Januar von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Weihnachtsmarkt in Bordesholm

In Bordesholm findet in diesem Jahr bereits der 46. Weihnachtsmarkt statt. Am 2. Adventssonntag, 4. Dezember, sind auf dem Lindenplatz von 11 bis 18 Uhr winterliche Stände geöffnet. Dann kann hier Glühwein getrunken, Bratwurst gegessen und gebummelt werden. Der Eintritt ist für Sie kostenlos.

Weihnachtsmarkt auf Gut Bossee in Westensee

Das Gut Bossee im Westensee hat ebenfalls eine lange Weihnachtsmarkt-Vergangenheit. Das Rahmenprogramm ist vielfältig: Hier kann man allerhand Nippes erwerben, mit der Kutsche fahren, seinen Weihnachtsbaum selber schlagen oder einfach Glühwein und weihnachtliche Leckereien genießen. Freitag und Sonnabend am dritten und vierten Adventswochenende (10./11. und 17./18. Dezember) kann man den Weihnachtsmarkt auf dem Gut von Familie von Bülow genießen. Am 18. gibt es ab 16 Uhr das Finale mit einer Andacht. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt von 11 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, Parken kostet 3 Euro.

Weihnachtsmärkte 2022 im Kreis Plön

Für alle, die gerne im Kreis Plön auf einen Weihnachtsmarkt gehen wollen, gibt es weihnachtliche Stimmung etwa auf dem Weihnachtsmarkt in Schönberg. Eine Liste mit allen Standorten, Terminen, Öffnungszeiten und Eintrittspreisen haben wir Ihnen hier zusammengestellt.

Weihnachtsmarkt in Preetz im Kloster

In Preetz kann man den Weihnachtsmarkt an den beiden letzten Adventswochenenden (10./11. und 17./18. Dezember) besuchen. Im Adeligen Kloster hat der Weihnachtsmarkt von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der geschmückte Klosterinnenhof verbreitet eine winterliche Atmosphäre, Weihnachtsdeko wird hier verkauft, bei Glühwein kann man sich aufwärmen. Außerdem kann man im Klosterforst seinen Weihnachtsbaum selber schlagen und Krippen aus aller Welt in der Klosterkirche bewundern. Der Eintritt ist kostenlos.

Weihnachtsmarkt in Preetz im Heimatmuseum

Am ersten Adventswochenende bauen im Heimatmuseum in Preetz rund 20 Aussteller ihre Stände auf. Von 11 bis 17 Uhr kann man hier bummeln und im weihnachtlich geschmückten Haus die festliche Atmosphäre aufsaugen. Das Besondere: Klavierlehrerin Svetlana Andresen spielt auf einem seltenen Schrankklavier festliche Musik. Traditionell bringen die Aussteller als Standgebühr an beiden Tagen eine Torte für das Kuchenbüfett mit. Mit dem Erlös aus dem Kuchenverkauf kann das Museum dringende Anschaffungen realisieren. Der Eintritt kostet nichts.

Weihnachtsmarkt in Schellhorn

Christel Jessen aus Schellhorn bietet seit vielen Jahren ihr Privathaus an, um rund 30 Ausstellern die Möglichkeit zu geben, ihre Kunst zu verkaufen. Geboten werden etwa Glasschmuck und Glasgegenstände, Holzarbeiten, Gestricktes, Seife und weihnachtliche Gestecke. Vom 19. November bis 11. Dezember ist der gemütliche Weihnachtsmarkt geöffnet. Dann kann man von 11 bis 18 Uhr durch das extra für den Weihnachtsmarkt umgeräumte Haus stöbern. Der Eintritt ist frei.

Weihnachtsmarkt in Plön

Auch Plön möchte ein kleines Wintermärchen für Besucher anbieten. Weihnachtlich geschmückte Tannenbäume und Weihnachtsbeleuchtung dürfen da nicht fehlen. Das Besondere für jedes Kind: Vom 6. bis 11. Dezember kann man einen Nikolausstiefel abgeben, der mit weihnachtlichen Leckereien gefüllt und im Schaufenster eines Ladens in Plön versteckt wird. Anschließend laufen die Kinder durch die Stadt, um den Stiefel zu suchen. Wer den Weihnachtsmann besuchen, Weihnachtsmusik hören oder Punsch trinken möchte, kann dies in Plön rund um die große geschmückte Tanne vom 9. bis 11. Dezember tun. Dann ist der Weihnachtsmarkt für alle Weihnachtsfans geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos.

Weihnachtsmarkt in Lütjenburg

Vom 25. November bis 23. Dezember hat der Weihnachtsmarkt in Lütjenburg geöffnet. Von Pizza und Currywurst über Glühwein bis Mutzen und Crêpes ist alles dabei, was der Gaumen begehrt. Kinder können auf der Eisenbahn fahren oder auf Dosen werfen. Am 25. November startet der Weihnachtsmarkt traditionell mit dem Anleuchten der großen Tanne auf dem Marktplatz. Auch kleine Verkaufsstände wird es geben. Geöffnet ist der Markt von 11 bis 17.45 Uhr. Der Eintritt kostet Sie nichts.

Weihnachtsmarkt in Schönberg

Der Weihnachtsmarkt in Schönberg findet am 3. und 4. Dezember für Besucher statt. Auf dem Marktplatz finden sich Buden mit Weihnachtsdekoration, Handwerkszeug oder Essen und Trinken. Bei einem Weihnachtsmann können Kinder erzählen, was auf ihrem Wunschzettel steht, und auf der Open-Air-Bühne gibt es ein weihnachtliches Musikprogramm oder etwas für Kinder zum Mitmachen. Der Weihnachtsmarkt startet um 11 Uhr und kann bis 18 Uhr besucht werden.

Auf zahlreichen Weihnachtsmärkten in Schleswig-Holstein können Sie mit einem Glühwein auf die besinnliche Weihnachtszeit anstoßen. © Quelle: Philipp Von Ditfurth/dpa

Weihnachtsmarkt in Eutin

In Eutin kann man am 3. und 4. Dezember über den Weihnachtsmarkt bummeln. Die Kulisse für die Weihnachtsmeile bietet das Eutiner Schloss. Im Innenhof sorgen geschmückte Tannenbäume, Weihnachtssterne und eine winterliche Beleuchtung für eine weihnachtliche Atmosphäre. Die Schlossflügel in zwei Etagen und die Schlossküche bieten genug Platz für Aussteller, bei denen man von Weihnachtskarten über Kekse bis Stofftiere und handgenähte Teddys allerlei bekommt. Auch Weihnachtsmarkt-Leckereien und Getränke werden geboten.

Außerdem gibt es ein vielfältiges musikalisches Programm. Der Eintritt ist frei. Besuchen kann man den Weihnachtsmarkt Sonnabend von 13 bis 20 Uhr und Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

Weihnachtsmärkte 2022 im Kreis Segeberg

Im Kreis Segeberg gibt es einige Weihnachtsmärkte in diesem Jahr. Egal ob auf Gut Stockseehof oder in Bad Bramstedt – hier findet jeder etwas, das ihm gefällt. Wir haben alle Details: Öffnungszeiten, Start-Termine, Eintrittspreise und wichtige Hinweise.

Weihnachtsmarkt im Erlebniswald Trappenkamp

In Trappenkamp wird an zwei Wochenenden ein Weihnachtsprogramm geboten: Am 3. und 4. Dezember findet die große Familien-Waldweihnacht statt. Der weihnachtlich geschmückte Wald hat hier einiges zu bieten: Buden, Stände, Aussteller, weihnachtliche Köstlichkeiten. Auch für Kinder gibt es viel zu erleben: einen Weihnachtsmann, eine Bastelhütte, einen Märchenpfad und vieles mehr.

Am 10. und 11. Dezember findet dann Weihnachten im Familienrestaurant statt – weihnachtliche Aktionen und Speisen inklusive. Am Sonnabend, 10. Dezember, startet das Weihnachtsprogramm mit weihnachtlichen Geschichten am Lagerfeuer. Sie beginnen um 12 und um 15 Uhr und dauern etwa 1,5 Stunden. Am Sonntag, 11. Dezember, ist eine Kasper-Bühne aufgebaut. Die Vorstellungen beginnen um 12, 13, 14 und 15 Uhr. Eine Anmeldung ist erwünscht. An beiden Wochenenden sind die Veranstaltungen frei, für den Eintritt in den Park zahlt man ab 5 Euro.

Weihnachtsmarkt auf Gut Stockseehof

Winterlich wird es auch auf Gut Stockseehof. Vom 26. November bis 11. Dezember öffnet der Weihnachtsmarkt für alle Besucher seine Pforten. Das gesamte Gelände ist weihnachtlich geschmückt. Draußen auf dem Hof sowie drinnen in der Halle gibt es von Kunst bis Klamotten alles, was man in der Vorweihnachtszeit so braucht. Es gibt Holsteiner Delikatessen, Waffeln, Glühwein und vieles mehr.

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt täglich von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet an Wochentagen 5 Euro, an Wochenenden 7 Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren sind frei. Es gibt einen großen Parkplatz, die Anreise mit dem Auto ist also kein Problem.

Weihnachtsmarkt in Blekendorf auf dem Hof Sehlendorf

Der Lions-Club lädt zum Weihnachtsmarkt auf dem Hof Sehlendorf. Geboten werden am zweiten Adventswochenende regionale Aussteller, Punsch, Kaffee und Kuchen sowie der Tannenbaumverkauf. Von 11 bis 18 Uhr ist der kleine Weihnachtsmarkt für Sie geöffnet. Der Erlös wird gespendet an die Tafel Lütjenburg/Plön und an die Praxis ohne Grenzen. Eintritt kostet 3 Euro.

Weihnachtsmarkt in Kaltenkirchen

Der Weihnachtsmarkt in Kaltenkirchen lockt vom 9. bis 12. Dezember mit rund 20 Ausstellern inklusive Glühwein, Wurst, Gebäck und kreativer Handwerksarbeit. Rund um das Rathaus und den Grünen Markt gibt es außerdem eine Bühne mit vielfältigem Programm, etwa ein Puppentheater, weihnachtliche Musik oder Karaoke. Geöffnet hat der Markt am Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Sonnabend von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Kulinarische Weihnachten auf Gut Pronstorf

Einen traditionellen Weihnachtsmarkt wie die Jahre zuvor gibt es auf Gut Pronstorf dieses Jahr nicht. Jedoch öffnet an allen vier Adventswochenenden eine Kulinarische Adventsmeile. Im Pronstorfer Torhaus gibt es kulinarische Köstlichkeiten und Winzer Glühwein. Öffnungszeiten sind am Sonnabend von 12 bis 20 Uhr und Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Weihnachtsmarkt in Oersdorf

Der Weihnachtsmarkt in der Gemeinde Oersdorf startet bereits vor Totensonntag: am 18. und 19. November. Am Freitag von 17 bis 22 Uhr und am Sonnabend von 13 bis 22 Uhr gibt es rund um das Gemeindehaus etwa 20 Buden. Es gibt selbst hergestellte Sachen wie Marmelade und Strickware. Kulinarisch werden Erbsensuppe, Champignonpfanne, Punsch, Waffeln und Stockbrot geboten. Der Weihnachtsmann geht rum und verteilt Süßes an Kinder. Der Eintritt ist frei.

Weihnachtsmarkt in Bad Bramstedt

Vom 2. bis 4. Dezember hat der Weihnachtsmarkt in Bad Bramstedt geöffnet. Auf dem Marktplatz (Bleeck) sowie im Schloss gibt es viele Programmpunkte. Musik auf der Bühne, Besuch des Weihnachtsmannes, Zauberer und vieles mehr. Hier ist für Klein und Groß einiges an Weihnachtsstimmung zu finden. Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt am Freitag von 17 bis 22 Uhr, Sonnabend von 11 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet Sie nichts.

Weihnachtsmarkt in Henstedt-Ulzburg

Rund um die Erlöserkirche kann man am Sonntag, 27. November, in Henstedt-Ulzburg über den Weihnachtsmarkt laufen. Kunsthandwerk, Holzarbeiten und Spezialitäten aus eigener Herstellung werden zwischen 11 und 18 Uhr angeboten. Im Gemeindehaus öffnet das Kinderland mit Spiel- und Bastelangeboten für die Kleinen, und auch die Tombola-Preisausgabe findet dort statt. In der Erlöserkirche können die Besucherinnen und Besucher besinnlichen Klängen lauschen. Der Eintritt ist frei.

Weihnachtsmarkt in Lentföhrden

In Lentföhrden ist am 26. November 2022 Weihnachtsmarkt. Rund um das Kulturzentrum gibt es von 14 bis 18 Uhr viele Buden mit Selbstgemachtem und Leckereien, die zum Weihnachtsmarkt dazugehören. Frieren muss man ebenfalls nicht: In der Cafeteria des Kulturzentrums kann man sich bei Kaffee und Kuchen aufwärmen. Dort befindet sich auch die Bastelstube für die Kleinen. Der Eintritt ist frei.

Weihnachtsmarkt in Norderstedt

Das „Wintervergnügen“ in Norderstedt findet vom 23. November bis 22. Dezember in der Rathausallee und dem Post-Vorplatz statt. Täglich von 12 bis 20 Uhr (donnerstags, freitags, sonnabends bis 21 Uhr) gibt es auf dem großen Weihnachtsmarkt alle kulinarischen Klassiker mit Fokus auf regionale Zutaten sowie ein buntes Programm mit Musik und Aktionen. Kinder können mit dem Karussell fahren. Der Nikolaus kommt ebenfalls am 6. Dezember vorbei. Kostenloser Eintritt.

Fahrgeschäfte auf Weihnachtsmärkten sind bei Kindern besonders beliebt. © Quelle: Daniel Karmann/dpa

Weihnachtsmarkt im Margaretenhoff Kisdorf

Ein großer Weihnachtsmarkt erwartet Sie vom 18. bis 20. November rund um das Kultur- und Dorfhaus Margaretenhoff in Kisdorf. Rund 70 Aussteller bieten ihre Handwerkskunst, selbstgebackenes Brot und andere weihnachtliche Spezialitäten an. Geöffnet hat der Markt am Freitag von 16 bis 21 Uhr, am Sonnabend von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Weihnachtsmarkt im Wildpark Eekholt

Etwas ganz Besonderes bietet seit vielen Jahren der Wildpark Eekholt in Großenaspe: Am Heiligabend, 24. Dezember, wird die „Wildweihnacht“ gefeiert. Dann macht der Weihnachtsmann zwischen 10.30 und 13 Uhr auch im Wildpark einen Stopp und verteilt Leckereien an die Tiere. Besucherinnen und Besucher können den Weihnachtsmann dabei begleiten und erfahren nebenbei Interessantes rund um die Wildtiere. Außerdem veranstaltet der Wildpark am Sonntag, 27. November, ab 11 Uhr einen Weihnachtsmarkt mit einer abschließenden Feuershow. Besinnlich wird es auch am zweiten, dritten und vierten Advent bei den Fackelwanderungen durch den Park, jeweils ab 15 Uhr. Die Veranstaltungen sind im Eintrittspreis für den Wildpark enthalten.

Weihnachtsmarkt in Alveslohe

Der Weihnachtsmarkt in Alveslohe öffnet am Sonnabend, 19. November, seine weihnachtlichen Tore. Zwischen 15 und 20 Uhr gibt es Glühwein, gebrannte Mandeln, Handwerkskunst – und einen Gurkenstand. Um 15.30 und um 17 Uhr spielt das „Simsalagrimm“-Puppentheater. Der Eintritt ist frei.

Weihnachtsmärkte 2022 in Kiel

In Kiel gibt es wie jedes Jahr vier verschiedene Weihnachtsmärkte, die unterschiedliche Sachen zu bieten haben. Der Weihnachtsmarkt Kiel am Rathaus begeistert mit seinem Weihnachtsschlitten, der regelmäßig mit seinen Wichteln über den Platz fliegt. Etwas kleiner wird es auf dem Kieler Weihnachtsmarkt in der Holtenauer Straße.

An allen Standorten warten in jedem Fall kulinarische Spezialitäten, weihnachtlicher Glühwein sowie Schwedenpunsch und Buden mit unterschiedlichen Ausstellern auf Sie. Eine detaillierte Übersicht über die Weihnachtsmärkte in Kiel 2022 und ihre Angebote haben wir Ihnen hier zusammengestellt.

Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein 2022 in einer Übersicht auf unserer Karte

Wo befinden sich die schönsten Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein 2022?

Sie wissen, wo der schönste Weihnachtsmarkt in Schleswig-Holstein 2022 stattfindet, aber Ihr Favorit befindet sich nicht in dieser Übersicht? Dann schreiben Sie uns gern an onliner@kieler-nachrichten.de, und teilen uns den Ort, Öffnungszeiten und Details zum Weihnachts- oder Adventsmarkt mit.