Adelige Gutshäuser in Schleswig-Holstein: Einblicke hinter die Kulissen

Zahlreiche Gutshäuser in Schleswig-Holstein haben eine interessante Geschichte und sind noch heute prachtvolle Hofanlagen. Wöchentlich stellen wir ausgewählte Gutshöfe in SH, adlige Eigentümer und das moderne Leben auf dem Land vor. Eine aktuelle Übersicht der Gutshäuser in SH finden Sie hier.

Schleswig-Holstein. Die Gutshäuser in SH umweht ein Glanz vergangener Zeiten. Einige der nordischen Gutshöfe sind mehrere Hundert Jahre alt und noch heute im Familienbesitz von Gräfinnen und Grafen. Doch der Landadel in Schleswig-Holstein muss kreativ werden, um Herrenhaus und Hofgut zu finanzieren und in Schuss zu halten.

Einige Gutshäuser in Schleswig-Holstein organisieren Weihnachtsmärkte, verkaufen Gemüse aus eigenem Anbau, züchten Pferde, vermieten Ferienwohnungen oder laden ins Hof-Café ein. Wer mag, kann auf einigen Gutshöfen auch heiraten.

Doch nicht alle Bereiche der schönen Gutshäuser in SH stehen jedem offen. Auf KN-online.de bieten wir Ihnen regelmäßig exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Gutshäuser der Region und stellen deren adelige Eigentümer und das damit verbundene Leben auf dem Land vor. Folgend finden Sie eine aktuelle Liste der Gutshäuser in Schleswig-Holstein, dessen Hof-Geschichten bis jetzt erschienen sind:

Gutshaus Gut Bossee in Westensee

Drei Generationen soll das Gut Bossee ernähren – mit Innovationen und der Öffnung für die Öffentlichkeit schaffen es Dora und Detlev von Bülow bislang, mit dem großen Gutshof-Betrieb über die Runden zu kommen. Hier geht es zur ausführlichen Story über das Gut Bossee.

Besonderheit : großer Kuhstall für Events, besonderes Wappen, Begräbniswald in Planung

Adresse : Gut Bossee 3, 24259 Westensee

Telefon : 04305 / 991993

Gutshof-Webseite: www.bossee.de

Gutshaus Gut Rastorf bei Preetz

Das Gut Rastorf gehört zu den schönsten Hofanlagen in Schleswig-Holstein. Doch der Putz bröckelt und den eindrucksvollen Scheunen droht der Verfall. Der Bund verspricht eine hohe Förderung zur Sanierung – doch Friedrich Graf zu Rantzau und seine Frau Alexandra stehen vor drei Hürden. Wie das Grafen-Paar aus Rastorf damit umgeht, erfahren Sie in unserer Geschichte.

Besonderheit : seit 600 Jahren im Familienbesitz, Solarpark geplant, Komiker Heinz Erhardt wohnte dort

Adresse : Gut Rastorf Gutskontor Torhaus, 24211 Rastorf

Telefon : 04307 / 4913741

Gutshof-Webseite: www.gut-rastorf.com

Gutshaus Gut Augustenhof in Osdorf

Dass adlige Güter nicht verstaubt sind, zeigt sich auf Gut Augustenhof. Mit Hofladen, Spargel, Tannenbaum schlagen sowie Fleisch und Wurst vom Gut macht sich die Grafenfamilie von Baudissin in Osdorf fit für die Zukunft.

Besonderheit : Besucher können Tannenbäume selbst schlagen, lokale Direktvermarktung von Lebensmitteln, das Gut ist erst seit 1968 im Besitz der Grafenfamilie

Adresse : Gut Augustenhof, 24251 Osdorf

Telefon : 04346 / 6012138

Gutshof-Webseite: www.gut-augustenhof.de

Gutshaus Gut Eckhof in Strande

Wein von der Ostsee: Eine Besonderheit, die es bei Nicolaus Graf zu Reventlow und Caroline Gräfin zu Reventlow auf Gut Eckhof in Strande gibt. Wie auch Ferienwohnungen nahe Kiel und das Geschäft "The Box". Ein Blick auf den Gutshof, dessen Land die Familie seit fast 1000 Jahren bewirtschaftet.

Besonderheit : eigener Weinanbau, Geschäft "The Box", aufwendige Renovierung ab 2002

Adresse : Gut Eckhof, 24229 Strande

Telefon: 04349 / 919560

Gutshaus Gut Wittmoldt bei Plön

Vor den Toren Plöns liegt Gut Wittmoldt. Ein Anwesen, das die Patina der Historie bewahrt, aber längst modern geworden ist. Kunstausstellungen, Hochzeiten, Ferienwohnungen, Seminare, Hofladen, Pferdetherapie – für alles ist am Kleinen Plöner See Platz.

Besonderheit : Yoga-Seminare, Impro-Theater und Trommel-Kurse, Therapie mit Pferden, Obst und Verarbeitetes im Hofladen

Adresse : Gut Wittmoldt, 24306 Wittmoldt

Telefon: 04522 / 1263

Gutshaus Gut Marutendorf bei Kiel

In Achterwehr, Nähe Kiel: Eine Location zum Heiraten am See in Schleswig-Holstein bietet Claudia von Bassewitz, die Besitzerin vom Gut Marutendorf, eines der adligen Gutshäuser in Schleswig-Holstein. Wie die Gutsherrin trotz der umstrittenen Vergangenheit das Hofgut in Schlewsig-Holstein am Leben erhält zeigen die exklusiven Einblicke in die Geschichte vom Gut Marutendorf in Achterwehr.

Besonderheiten : Location zum Feiern am See und Wald, Naturgelegene Unterkünfte, Holzverkauf

Adresse : Marutendorf 1, 24239 Achterwehr

Telefon : 04340 / 40120

Gutshof-Webiste: www.gut-marutendorf.com

Diese Übersicht der Gutshäuser in Schleswig-Holstein wird fortlaufend um die aktuellsten Artikel der KN-Serie „Güter & Geschichten“ ergänzt.