Für eine bessere Kontrolle von Schlachthöfen schlägt der Landkreistag Schleswig-Holstein Videoüberwachung vor. Gleichzeitig kritisiert er das Landwirtschaftsministerium scharf, das eine „Verweigerungshaltung“ zeige und Lösungen im Sinne des Tierschutzes „behindere“.

Kiel/Flintbek. Der Ton in der Debatte um eine mögliche Videoüberwachung in Schlachthöfen wird rauer. Der Schleswig-Holsteinische Landkreistag erhebt in einer Pressemitteilung Vorwürfe gegen das Landwirtschaftsministerium. Dieses zeige eine „Verweigerungshaltung“ und „verstecke“ sich hinter datenschutzrechtlichen Bedenken.

Anlass ist ein Vorstoß des Kreises Rendsburg-Eckernförde, der in einem Pilotprojekt zunächst freiwillige Videoüberwachung in Schlachthöfen umsetzen will. Damit reagiert der Kreis auf den Tier-Skandal von Flintbek. Dort wird gegen eine Landschlachterei wegen massiver Tierschutz-Verstöße derzeit ermittelt.