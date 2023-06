﻿Ukraine-Botschafter Makeiev: „Wiederaufbau muss jetzt beginnen“

Kiel. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) lässt keinen Zweifel daran, dass der neue ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev auf der Kieler Woche 2023 mit Abstand zu den wichtigsten Gästen zählt. Wie lebt es sich in einem Land, das vom Krieg schwer gezeichnet ist? Zwischen protokollarisch eng getakteten Empfängen und Veranstaltungen besuchte der 47-Jährige die Kieler Nachrichten zum Interview.

Exzellenz, die Kieler Woche ist ein fröhliches Fest. Können Sie mitfeiern oder haben Sie eher das Gefühl, dass das unangebracht ist?

Oleksii Makeiev: Es freut mich, dass andere Frieden genießen können und sich nicht wie wir Ukrainer jede Nacht beim Schlafengehen Gedanken machen müssen, ob eine Rakete einschlägt, ob sie vorbeifliegt und was mit meinen Lieben passiert – mit meinen Eltern in Kiew zum Beispiel oder den Menschen an der Frontlinie. Ich habe verstanden, dass die Solidarität der Deutschen sehr stark ist und nicht schrumpft, wie es viele vorausgesagt hatten. Ich bin zum dritten Mal in Schleswig-Holstein und spüre, dass die Menschen begreifen, dass ganz in ihrer Nähe ein Krieg tobt und dass den Ukrainerinnen und Ukrainern sowohl hier Schutz gewährt wird als auch den Menschen in meinem Heimatland geholfen werden muss: mit humanitärer und wirtschaftlicher Hilfe, aber auch mit Waffen.

Haben Sie in Kiel auch mit Unternehmerinnen und Unternehmern sprechen können?

Ja, und ich habe eine klare Botschaft: Steigen Sie ein. Wir müssen das ganze Land wiederaufbauen. Build back better!

An welche Bereiche denken Sie speziell?

Wenn Sie die Stadt Bachmut ansehen, das in Schutt und Asche gelegt wird, dann kommen alle Bereiche infrage. Wie baut man Mariupol ganz neu? Für neue Wohnungen besteht ein Riesenbedarf. Man kann eine solche Stadt mit Energiesicherheit und auch mit grüner Technologie aufbauen. Wir brauchen in den nächsten zehn Jahren mindestens 400 Milliarden US-Dollar für den Wiederaufbau. Das ist für jedes Business eine Chance. Ich hätte gern, dass deutsche Unternehmen Produktionsstätten in die Ukraine verlegen – so wie Aco aus Büdelsdorf oder wie es FFG aus Flensburg mit ukrainischen Unternehmen beabsichtigt. Sicher ist man nirgendwo, aber das heißt nicht, dass man warten muss, bis wir den Krieg gewonnen haben. Wiederaufbau muss jetzt beginnen.

Wann ist der Krieg zu Ende, Herr Botschafter?

Das ist die zentrale Frage: Wie soll der Krieg enden, und was passiert dann? Ist es für Sie die einzig denkbare Möglichkeit, dass die Ukraine den Krieg gewinnt?

Welche Alternativen gibt es denn sonst?

Dass Sie den Krieg verlieren.

Dann gibt es die Ukraine nicht mehr. Entweder man ist am Leben oder man ist tot. Man kann sich wehren oder töten lassen.

Dann fragen wir anders: Wie lang wird dieser Krieg nach Ihrer Einschätzung noch gehen?

Wir wollen sehr gern, dass wir den Krieg schneller gewinnen. Für die Ukraine ist es wichtig, dass uns im Juli beim Nato-Gipfel in Vilnius ein klarer Weg in die Nato aufgezeigt wird. Die Ukrainer tun das, wofür die Nato geschaffen wurde: Wir schützen den Westen vor einer russischen Aggression. Das machen wir stellvertretend für die Deutschen. Wir brauchen keine Vermittler, sondern wir brauchen Verbündete wie Deutschland und die USA. Dann können wir diesen Krieg gewinnen. Sonst fühlt man sich wie ein Gladiator in einer Arena mit Tigern oder Elefanten, dem einer aus dem Publikum ein Schwert zuwirft, damit er sich verteidigen kann.

Flüchtlinge aus der Ukraine: Können Sie verstehen, dass Bürgermeister am Limit sind?

Deutschland hat mehr als eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen, in Schleswig-Holstein sind es bislang 34 000. Bürgermeister sehen das Ende der Fahnenstange erreicht. Können Sie das verstehen?

Unsere Bürgermeister in der Ukraine haben ganz andere Probleme: Die Leute sind weg, die Häuser zerstört, Arbeitsplätze gibt es kaum. Und die Friedhöfe sind nicht groß genug, um die Toten zu bestatten. Wenn ich mit deutschen Bürgermeistern spreche, dann sehe ich, dass eigentlich alles möglich ist. Und die Ukrainerinnen und Ukrainer integrieren sich sehr gut. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel: Ich saß drei Wochen lang in meiner Residenz im friedlichen Berlin ohne Heizung und Heißwasser, weil es drei deutsche Firmen nicht geschafft haben, früher als in einem Monat bei mir vorbeizuschauen. Am Ende habe ich einen Freund von mir aus Odessa angerufen, der mir Folgendes gesagt hat: Um dem ukrainischen Botschafter zu helfen, in Berlin einen Handwerker zu finden, reicht es, wenn ein Jude aus Odessa einen anderen Juden in Berlin anruft. Und so wurde für mich ein Handwerker gefunden, sodass ich wieder heiß duschen konnte.

Was sagen Sie Landsleuten, die nicht wieder zurückgehen wollen?

Wer mit seinen Kenntnissen ein gutes Angebot bekommt, sollte sich frei fühlen. Das ist Teil der europäischen Integration. Die Ukraine steht mit einem Bein schon in der EU: Es gibt Reisefreiheit, Zugang zum Arbeitsmarkt, die ukrainischen Waren können zollfrei importiert werden. Aber natürlich will ich sehr, dass wir so schnell wie möglich gewinnen und diese Menschen zurückkommen, weil die Ukraine wiederaufgebaut werden muss.

Zu Beginn haben ukrainische Kinder und Jugendliche via Internet am Schulunterricht in der Ukraine teilgenommen.

Das gibt es immer noch. Aber in Deutschland gibt es die Schulpflicht, die Kinder haben also keine Wahl. Und wir haben festgestellt, dass es für die Kinder viel zu schwer ist, beide Programme gleichzeitig zu bewältigen. Aber man muss diesen Kindern die Möglichkeit geben, die ukrainische Sprache weiterzulernen, damit sie nach ihrem Abschluss zurückkehren können.

Eine persönliche Frage zum Schluss. Welche Form von Normalität fehlt Ihnen am meisten?

Dass man sich am frühen Morgen, wenn man zum Handy greift oder den Fernseher einschaltet, nur dafür interessiert, wie das Wetter wird. Ich vertrete ein Land von wirklich coolen, kampfbereiten, engagierten und erfolgreichen Menschen. Das ist für einen Diplomaten eine tolle Sache.

