Schleswig-Holstein plant Solidarpartnerschaft mit der Region Cherson

Kiel. Wie kann man der vom Krieg gebeutelten Ukraine helfen? Wie vor allem die Region Cherson unterstützen, in der nach der Sprengung des Kachowka-Staudamms Anfang Juni verheerende Zustände herrschen? Das Land Schleswig-Holstein will der Region nun beistehen und eine Solidarpartnerschaft eingehen. Zugleich kündigte die Stadt Kiel am Mittwoch eine Partnerschaft mit der Stadt Cherson an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unter großem Medienaufgebot wurde die Partnerschaft am Mittwoch am Rande des traditionellen Hutempfangs der Kieler Kaufmannschaft bekannt gegeben. „Wir wollen die Solidarität auf eine neue Ebene heben“, sagte Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) im Beisein des ukrainischen Botschafters Oleksii Makeiev und der ukrainischen Generalkonsulin Iryna Tybinka.

Schleswig-Holstein hat 34 000 Menschen aus der Ukraine aufgenommen

„Wir stehen parat, um Hilfe zu leisten“, kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) an. Schleswig-Holstein stehe seit Ausbruch des russischen Angriffskriegs vor knapp 16 Monaten fest an der Seite der Ukraine. „Seitdem haben wir fast 34 000 Menschen aus den umkämpften Gebieten bei uns aufgenommen, darunter über 7000 Kinder und Jugendliche, die jetzt hier zur Schule gehen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Angaben von Ministerpräsident Daniel Günther ist die Situation in der Region Cherson nach der Sprengung des Kachowka-Staudamms und den anhaltenden Kämpfen dramatisch. Unzählige Menschen seien in Not, viele Siedlungen überflutet.

Daniel Günther zur Solidarpartnerschaft: So sollen Cherson und Schleswig-Holstein davon profitieren

„Wir werden die Menschen nicht alleine lassen und hoffen gemeinsam auf baldigen Frieden“, so Günther. Dann könne die Region wiederaufgebaut werden. Sie zeichne sich durch eine starke Landwirtschaft, eine breit aufgestellte Industrie und eine maritime Wirtschaft, aber auch durch erneuerbare Energien aus. „Hier können wir aus Schleswig-Holstein heraus mit unseren Erfahrungen und unserem Wissen unterstützen und helfen.“

Die geplante Solidargemeinschaft werde gemeinsam von Landesregierung und Schleswig-Holsteinischem Landtag getragen. Die Partnerschaft mit der Region in der südlichen Ukraine solle mittel- und langfristig zu einer klassischen Partnerschaft weiterentwickelt werden.

Landtagspräsidentin Herbst sah in dem Schritt das „richtige Signal zur rechten Zeit“. Russland habe unsägliches Leid über die ukrainische Bevölkerung gebracht, „mit der wir europäische Werte und die Grundsätze einer zivilisierten Welt teilen“. Der neue Schulterschluss sei ein „klares Bekenntnis dazu, dass das Recht des Stärkeren kein akzeptables Mittel der Politik ist“.

Mit einer klassischen Städtepartnerschaft wolle auch Kiel mitwirken, sagte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). „Die Ratsversammlung wird nicht zögern, dem zuzustimmen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev, der gerade im Norden zu Gast ist, dankte sehr. „Es zeigt, dass es nicht um Mitleid und Solidarität geht“, sagte er, „sondern um unsere Zukunft.“ Diese Partnerschaft biete eine „herausragende Grundlage“ für einen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Austausch zwischen den beiden Regionen.

Er rief vor allem die Unternehmen auf: „Investieren Sie in die Ukraine, handeln Sie mit der Ukraine.“ Er hoffe, dass die Partnerschaft schnell mit inhaltsreichen Ideen und konkreten Projekten gefüllt werde.

KN