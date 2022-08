﻿Ukrainische Familie in Kiel: Wenn die Integration schnell gelingt

Kiel. Wenn Sergii Lukash darüber spricht, wie es ihm rund zwei Monate nach seiner Flucht aus Kiew nach Kiel geht, lautet das erste Wort „Dankbarkeit“. Er ist dankbar, dass er, seine Frau Mariia und Tochter Alexandra (12) so viel Unterstützung in Kiel erfahren haben. Von Mitarbeitern im Rathaus, vom Vermieter ihrer Wohnung, von Verkäufern in Geschäften, die manchmal einen kleinen Rabatt geben. Und von der Jüdischen Gemeinde Kiel und Region, die die jüdische Familie so gut aufgenommen hat und auch im Alltag weiterhilft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Geschichte von Familie Lukash ist eine Geschichte, die Hoffnung macht, bei dem ganzen Leid, das in ihrem Heimatland Ukraine tagtäglich Realität ist. Denn sie zeigt, wie es ist, wenn sich Flüchtlinge schnell in einem fremden Land willkommen fühlen.

Krieg in der Ukraine bei Flüchtlingen tief verankert

Viktoria Ladyshenski von der jüdischen Gemeinde ist das wichtig. Viele Familien, die Anfang des Jahres aus der Ukraine geflohen sind, werden von der Gemeinde unterstützt. „Wir wollen ihnen helfen, mit den schlimmen Dingen in der Ukraine umzugehen und hier in Deutschland anzukommen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Das ist nicht immer einfach. Der Krieg in der Ukraine sitzt weiter tief in den Köpfen vieler Menschen. Ladyshenski berichtet von einem Kind, das immer unruhig zuckt, wenn es ein ungewohntes Geräusch von den Nachbarn hört. Die Erinnerung an einen Bombeneinschlag, an die unvorstellbaren Erlebnisse in der Ukraine, sie sind fest verankert.

#StandWithUkraine: Kundgebung am Freitag Das Bündnis für Frieden und Solidarität ruft für Freitag ab 16 Uhr auf dem Asmus-Bremer-Platz in Kiel zu einer Kundgebung für Frieden in Europa auf. Anlass ist der Halbjahrestag des Angriffs von Russland auf die Ukraine. Das Bündnis will durch die Kundgebung ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine setzen sowie mit allen Menschen in Europa, in Russland und der Welt, die sich nichts sehnlicher wünschen als ein Leben in Frieden und Sicherheit. Dem Bündnis gehören neben demokratischen Parteien auch die Bürgerinitiative Pulse of Europe, der DGB und weitere Organisationen an. Zu den Rednerinnen und Rednern zählen unter anderem Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD), der Landtagsabgeordnete Lasse Petersdotter (Grüne) und die Landtagsabgeordnete Seyran Papo (CDU).

Für Familie Lukash gibt es viele positive Nachrichten in Kiel. Alexandra geht zur Schule und lernt an der Musikschule Flöte und Klavier. Am Wochenende spielt sie bei einem Konzert mit. Mariia ist Kinderärztin und geht nun Schritt für Schritt, um in diesem Beruf auch in Deutschland arbeiten zu können. Sergii besucht bald einen Sprachkurs, will wieder als IT-Spezialist arbeiten.

Zehn jüdische Familien in Kiel stellen Antrag auf dauerhaftes Aufenthaltsrecht

Von der jüdischen Gemeinde bekamen die drei Unterstützung beim Antrag auf jüdische Zuwanderung. Bei Bewilligung erhalten sie ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht in Deutschland. Ein Sonderstatus, mit dem Deutschland seiner historischen Verantwortung nachkommt. Die jüdischen Gemeinden haben die Aufgabe, die Anträge zu prüfen und anschließend über den zentralen Wohlfahrtsverband an das Bundesamt für Migration weiterzuleiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Gemeinde in Kiel hat für Familie Lukash und neun andere Familien Anträge verschickt. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass in allen Fällen am Ende ein positives Ergebnis herauskommt“, sagt Ladyshenski. Sie selbst sei glücklich über Integrationsgeschichten wie die der Familie Lukash.

Lesen Sie auch

Aber sie blickt auch mit Beunruhigung auf die Debatten rund um die Ukraine. „Wir müssen aufpassen, dass wir unsere Gesellschaft nicht von Putin spalten lassen“, sagt sie. Trotz der finanziellen Belastungen, durch die der Krieg auch der deutschen Bevölkerung zu schaffen mache, sei die Solidarität mit der Ukraine weiterhin zentral.

„Der Krieg in der Ukraine ist kein lokaler Krieg, sondern die Ukrainer verteidigen die demokratische Gesellschaft“, sagt sie. „Das müssen wir uns selbst immer wieder bewusst machen.“