﻿Flüchtlinge: Ministerin Touré spricht von „historischer Ausnahmesituation“

Bei der Aufstockung auf 6200 Plätze in den Erstaufnahmeeinrichtungen dürfte es nicht bleiben: Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein pochen darauf, dass das Land Flüchtlinge länger in seiner Obhut behält. Freie Wohnungen und Zimmer sind in den Kommunen längst Mangelware.

Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré (Grüne): „Noch nie sind so viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen wie im laufenden Jahr.“

Kiel. Der Flüchtlingszustrom wird für Schleswig-Holstein zur immer größeren Belastung. Nach Angaben des zuständigen Landesamtes hatte der Norden Ende September bereits 47 000 Menschen aufgenommen: gut 4000 Asylsuchende und 43 000 ukrainische Kriegsflüchtlinge. Zum Vergleich: Im Krisenjahr 2015 waren es 35 000 Menschen gewesen.

Vertreter der Kommunen nehmen das Land in die Pflicht: Die angekündigte Aufstockung der Plätze in den Erstaufnahmeeinrichtungen Neumünster, Boostedt, Rendsburg, Bad Segeberg und Seeth auf 6200 werde bei Weitem nicht ausreichen. Nötig sei mindestens das Doppelte.

Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) kündigte für den 4. November ein Spitzengespräch von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und den kommunalen Landesverbänden an. Ziel sei eine verbindliche Vereinbarung zur Unterbringung der Menschen.

Aminata Touré (Grüne): Klare Absage an einen Aufnahmestopp

„Wir befinden uns in einer historischen Ausnahmesituation“, sagte Touré den Kieler Nachrichten. „Noch nie sind so viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen wie im laufenden Jahr.“ Etwaigen Forderungen nach einem Aufnahmestopp, wie sie ihn in den vergangenen Monaten andere Bundesländer verhängt hatten, erteilte die Ministerin eine klare Absage. „Es bedarf keines Aufnahmestopps. Man muss sich der Konsequenz bewusst sein: Da kommen Menschen aus Kriegsgebieten, die Zuflucht suchen.“ Deutschland habe ein Asylrecht.

Aus Sicht der Kommunen stößt die dezentrale Unterbringung in den Städten und Gemeinden jedoch an ihre Grenzen. "Wir brauchen mehr Krisenmanagement, um die Kommunen zu unterstützen und zu entlasten", sagte Jörg Bülow, Geschäftsführer des Gemeindetags. "Die Kommunen machen sich große Sorgen, wie es weitergehen soll." Das Land müsse unter anderem Flüchtlinge länger in den Erstaufnahmen belassen.

Asylsuchende bleiben zwischen vier Wochen und drei Monaten in Erstaufnahmeeinrichtung

Nach Angaben des Sozialministeriums bleiben Asylsuchende (die überwiegend aus Syrien, Afghanistan und dem Irak kommen) dort im Durchschnitt drei Monate, ukrainische Flüchtlinge dagegen nur vier Wochen. Die Ankündigung der Verteilung auf die Kreise erfolge mit 14-tägiger Vorlaufzeit.

Auch wenn ein Ministeriumsprecher betonte, dass man die Vorgaben „in der Praxis mit geringen Abweichungen“ erfülle: Valide Zahlen, wie viele Flüchtlinge derzeit pro Kreis versorgt werden müssen und ob eine Verteilung quotengerecht ist, können die Behörden nicht geben. Bülow bedauerte das. „Die Lasten müssen fair verteilt sein, weil wir nur so unsere Aufnahme- und Integrationsmöglichkeiten ausschöpfen können.“ Ein Ende des Zustroms sei aufgrund fortschreitender russischer Zerstörung von ukrainischer Energie-Infrastruktur und der noch immer offenen Balkanroute nicht absehbar.

Die Opposition mahnte zur Eile. „Die ein oder andere Kommune steht langsam mit dem Rücken zur Wand“, sagte der FDP-Innenpolitiker Bernd Buchholz. Touré müsse Lösungen entwickeln, wenn sich doch abzeichne, dass 6200 Erstaufnahmeplätze nicht genügen. „Dazu gehört auch, Gespräche mit dem Bund über eine finanzielle Unterstützung zu führen.“