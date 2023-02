﻿Kieler UKSH-Experte Fickenscher: „Corona ist jetzt Nebensache“

Drei Jahre lang haben sie mit der Politik die Schritte im Kampf gegen Corona diskutiert – Ergebnis waren mehr als 100 Verordnungen und Erlasse: Der Corona-Expertenrat des Landes hat am Montag zum 50. Mal getagt. Nach dem Ende der Maßnahmen in SH zogen Landesregierung und Experten Bilanz.

Kiel. Mehr als 1,1 Millionen Neuinfektionen im Norden bis heute, rund 7,5 Millionen verabreichte Impfdosen und 22 Millionen beschaffte Masken, und das nur in 2020: Drei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie zieht die Landesregierung Bilanz – und erklärt den langen Ausnahmezustand für beendet. Kern-Aussage von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Montag in Kiel: „Die Normalität ist wieder da.“

Normalität ist in der Vergangenheit fast ein Fremdwort geworden, auch wegen der teils drastischen Maßnahmen im Kampf gegen das Corona-Virus. Schul- und Kitaschließungen, Masken- und Isolationspflicht, Kontaktbeschränkungen. Günther sagt im Rückblick: „Wir mussten diese Entscheidungen so treffen.“ Im Nachhinein sei man immer klüger. „Aber ich glaube, es ist richtig gewesen, dass wir in der zweiten Hälfte der Pandemie mit den Öffnungsschritten mutiger gewesen sind“, so Günther. Fazit: Der Norden sei verhältnismäßig gut durch die Pandemie gekommen.

Bis heute mehr als 26 700 Krankenhaus-Behandlungen und bislang 3456 Tote in SH

Zur Corona-Bilanz zählen aber auch mehr als 26 700 Krankenhaus-Behandlungen und bislang 3456 Todesfälle in Schleswig-Holstein – in einem belasteten Gesundheitssystem, das durch die Pandemie an Grenzen kam. Immer wieder suchten sie in Kiel darum nach den richtigen Schritten, „immer im Spannungsfeld zwischen gesundheitspolitischer Verantwortung und Freiheitsrechten“, so beschreibt es Finanzministerin Monika Heinold (Grüne).

Ab dem Frühjahr 2020 setzte die Landesregierung daher auf die Empfehlungen eines neunköpfigen Corona-Expertenrats. Mediziner, Wirtschaftswissenschaftler, Krisenforscher und Juristen haben in 50 digitalen Sitzungen intensiv mit der Politik diskutiert. Heraus kamen über 100 Verordnungen und Erlasse. Diese regelten das Zusammenleben und -arbeiten der Menschen im Norden mitunter bis ins kleinste Detail, vom Friseurbesuch bis zur Eltern-Testpflicht in Kitas. Sie waren nicht nur umstritten. Sie sorgten auch oft für große Verwirrung.

Krisenforscher: „Überrascht, wie lange Corona gedauert hat“

All das ist jetzt Geschichte. Anlässlich des Auslaufens der letzten Corona-Maßnahmen tagt die Experten-Runde zum letzten Mal im regelmäßigen Turnus. Diesmal nicht per Video-Schalte, sondern mit Förde-Blick im Kabinettssaal von „Haus B“. „Wir sind alle froh, dass es vorbei ist“ – der Satz von Infektionsschutz-Expertin Anne Marcic, trifft die Stimmung vielleicht am besten. Und eine Erkenntnis, die Krisenforscher Frank Roselieb ausspricht: „Wir waren alle überrascht, wie lange Corona gedauert hat.“

Zum Gremium zählen auch Helmut Fickenscher vom Institut für Infektionsmedizin des UKSH sowie weitere UKSH-Professoren, Stefan Kooths vom Kiel Institut für Weltwirtschaft und Klaus Rabe von der Lungenklinik Großhansdorf. Insbesondere die Infektiologen Fickenscher und Jan Rupp wurden zu den bekanntesten Gesichtern der Pandemie im Norden. Für ein Millionenpublikum ordneten sie Infektions-Zahlen ein, setzten sich mit Virusvarianten auseinander und diskutierten über Corona-Maßnahmen.

Schutzausrüstung: Die strategische Reserve des Landes Nach der Krise ist vor der Krise – und nach der Covid-19-Pandemie drohen möglicherweise andere hoch übertragbare Viren neue globale Infektionswellen auszulösen. Am Anfang der Corona-Pandemie herrschte ein Mangel an Schutzausstattung und Desinfektionsmitteln. Das Gesundheitsministerium gibt auf Anfrage an, woraus die strategische Reserve des Landes aktuell besteht: • 300 000 FFP2-Masken, • 400 000 Schutzkittel, • 500 0000 MNS (OP-Masken), • 800 000 unsterile Untersuchungshandschuhe. Eine Bevorratung von Desinfektionsmitteln ist nach Auskunft von Sprecher Marius Livschütz „nicht vorgesehen“. Impfstoffe werden demzufolge nach Bedarf beim Großhandel bestellt – „hier gibt es keine Bevorratung wie zum Beginn der Impfkampagne“.

Fickenscher steht auch heute zu dem Weg: „Wir haben die Entscheidungen situationsbezogen regelmäßig hinterfragt und modifiziert.“ Als Wissenschaftler politisch wahrgenommen zu werden und ein breites Themenspektrum kennenzulernen, sei für ihn eine große Bereicherung gewesen.

Auch Psychiatrie-Expertin Kamila Jauch-Chara vom UKSH findet positive Worte. „Die Aufmerksamkeit der Menschen wurde darauf gelenkt, was psychische Gesundheit ist“, sagt sie. Dennoch gebe es große Kollateralschäden. Besonders die Kinder, so Jauch-Chara, „durften nicht Kinder sein“. Darauf weist auch Monika Heinold hin: „Wir sehen jetzt ja auch die Spätfolgen, und wir sehen jetzt die Verantwortung, die wir haben.“ Es gehe darum, gerade die Jugend gut durch die nächsten Jahre zu führen, „damit sie aufholen, was sie nicht hatten“ – etwa im Bildungsbereich und bei den sozialen Kontakten.

Symposium in SH soll Lehren aus der Pandemie ziehen

Weitere Ergebnisse der 50. Runde: Die Behandlung und Forschung zu Spätfolgen von Infektionskrankheiten wie Covid-19 soll nun im Mittelpunkt stehen. Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) kündigt zudem ein interdisziplinäres Symposium für den Sommer an. Thema: Die Lehren aus drei Jahren Pandemie.

Helmut Fickenscher steigt am Ende dieses Montagvormittags aufs Rad. Er will ins Institut fahren, sich um liegen gebliebene Aufgaben kümmern. Und um Praktika. „Corona“, sagt er, „ist jetzt Nebensache.“