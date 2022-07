Nägel aus Milchsäure können so hart sein wie Titan – das hat das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) herausgefunden. Einmal wegen eines Knochenbruchs eingesetzt, müssen sie nie wieder herausgeholt werden, denn sie lösen sich selbst auf. Kindern wird so eine zweite Operation erspart.

Kiel. Eine Operation ist besonders für Kinder unangenehm. Eltern und Ärzte schaffen es nicht immer, dem Nachwuchs die Angst zu nehmen. Mit einem neuen Verfahren, das unter anderem am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) erforscht wird, kann die Zahl der Operationen zumindest bei Knochenbrüchen verringert werden. Erste Ergebnisse wurden jetzt vorgestellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn Kinder sich den Unterarm brechen, muss in manchen Fällen operiert werden, damit der Knochen in der richtigen Position heilen kann, erklärt das UKSH. Ein Team um Oberarzt Dr. Ludger Tüshaus der Klinik für Kinderchirurgie des Klinikums am Campus Lübeck verwendet dazu Material, das den Knochen während der Heilung stützt – und anschließend vom Körper komplett abgebaut wird.

Studie an der UKSH-Klinik für Kinderchirurgie

„Wir ersparen den Kindern eine zweite Operation mit Narkose, bei der die sonst üblichen Nägel aus Metall wieder entfernt werden müssten“, sagt Tüshaus. Das innovative Verfahren werde in einer Beobachtungsstudie geprüft, an der sich neun Kliniken in sieben europäischen Ländern beteiligen. Die UKSH-Klinik für Kinderchirurgie ist die einzige in Deutschland, die das neue Material einsetzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um einen gebrochenen Knochen zu stabilisieren, werden meist Nägel aus Titan oder Stahl verwendet. „Langzeitfolgen können allerdings nicht ausgeschlossen werden, wenn das Metall jahrzehntelang im Knochen verbleibt – zum Beispiel immunologische Reaktionen. Deswegen werden bei Kindern herkömmliche Implantate nach sechs Monaten entfernt“, berichtet Tüshaus. Doch gerade für Kinder und ihre Eltern gehe eine Operation oft mit Ängsten und Stress einher. Zudem bestehe wie bei jedem Eingriff ein Risiko für Komplikationen.

Lesen Sie auch

Daher wird an Materialien geforscht, die herkömmliche Nägel ersetzen können. Das Material muss für die Dauer der Knochenheilung stabil genug sein, sich später aber vollständig und folgenlos auflösen können. Die laufende, bislang größte Studie dazu untersucht die Eignung von Polylactat – also Milchsäure. Untersucht werden 220 Kinder zwischen drei und 13 Jahren, die sich einen Unterarmknochen im Schaftbereich gebrochen hatten.

Lieber Milchsäure-Nägel und ein Gips als eine zweite Operation

„Unsere Pilotstudie an bislang 76 Patientinnen und Patienten, die bis zu zwölf Monate lang nachbeobachtet wurden, zeigt, dass das neue Material sicher und effektiv ist – vergleichbar mit Nägeln aus Titan“, sagt Tüshaus. Bis zu vier Wochen nach dem Eingriff müsse der Arm allerdings in einem Gips ruhiggestellt werden, was bei Titannägeln meist nicht nötig ist. „Die Kinder und ihre Eltern nehmen dies aber meist lieber in Kauf als eine zweite Operation“, sagt Tüshaus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Wann die neuartigen Nägel im Klinik-Alltag einsetzbar sind, ist noch offen. In der Vergangenheit hat die schonende Versorgung von Brüchen bei Kindern etwa durch minimal-invasive Eingriffe laut UKSH Fortschritte gemacht. Oft genüge es, gebrochene Knochen ausschließlich in Gips ruhigzustellen, „da gewisse Fehlstellungen durch das generelle Knochenwachstum korrigiert werden“.