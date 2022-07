﻿UKSH Kiel: Corona-Lage verschärft sich weiter

Mehr Mitarbeiter in Quarantäne, mehr Patienten mit Covid-Symptomen in den Kieler Notaufnahmen und auch stationär: Die Corona-Lage hat sich zu Wochenbeginn noch einmal verschärft. Ein Überblick.

Der UKSH-Appell, die Notaufnahmen nur bei schwerwiegenden Erkrankungen aufzusuchen, ist in Kiel offenbar noch nicht angekommen. „Das Aufkommen war wie immer hoch, sehr viele Notfälle – von Freitagnachmittag bis Montag in der Frühe haben wir etwa 350 Patienten versorgt, berichtet Dr. Domagoj Schunk, Ärztlicher Leiter der Notaufnahme Kiel.

Kiel. Eine Klinik in Not: Die Corona-Lage am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) hat sich nach Angaben von Sprecher Oliver Grieve über das Wochenende weiter zugespitzt: „Wir gehen davon aus, dass jetzt mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Quarantäne sind“, berichtete Grieve am Montagmorgen. Zudem seien aus personellen Gründen weitere Stationen zusammengelegt worden, da nicht nur Ärzte und Pflegekräfte betroffen seien, sondern auch Beschäftigte aus dem Servicebereich, der etwa für Logistik und Patiententransport zuständig ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

UKSH-Sprecher: „Wir erwarten, dass sich die Situation weiter verschärft“

UKSH-Sprecher Grieve zufolge ist keine Entspannung in Sicht – im Gegenteil: „Wir erwarten, dass sich die Situation weiter verschärft.“ Um alle verfügbaren Kräfte zu mobilisieren, würden auch Beschäftigte aus der Verwaltung und der UKSH-Akademie, die ursprünglich aus der Pflege kamen, wieder in der Patientenversorgung eingesetzt, so Grieve.

In der vergangenen Woche hatten die Kieler Kliniken zusammen mit der Stadt und dem Rettungsdienst wegen der Personalausfälle und steigender Zahlen auch unter Covid-Patienten an die Menschen appelliert, die Notaufnahmen nur bei schwerwiegenden Erkrankungen aufzusuchen. Haben sich die Kielerinnen und Kieler daran gehalten? Zumindest nicht, wenn man nach der Frequentierung der Notaufnahme im UKSH in Kiel geht, berichtet Dr. Domagoj Schunk, Ärztlicher Leiter der Notaufnahme in Kiel: „Das Aufkommen war wie immer hoch, sehr viele Notfälle – von Freitagnachmittag bis Montag in der Frühe haben wir etwa 350 Patienten versorgt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auffällig war demnach insbesondere eine Entwicklung: Deutlich mehr Patienten als zuvor hätten mit Covid-Beschwerden behandelt werden müssen: „Sonst waren es zwei bis drei am Tag, jetzt kommen etwa 15 bis 20 Betroffene mit Ohnmachtsanfällen, Fieber und Durchfällen sowie vermehrt mit Atembeschwerden und auch Lungenentzündung“, so Schunk. Das seien etwa 20 bis 25 Prozent aller Fälle pro Tag. Diejenigen, die nicht wieder nach Hause entlassen werden können, müssen auf Station isoliert werden: „Das kostet Kraft“, so der Ärztliche Leiter der Notaufnahme.

Ärztlicher Leiter der Notaufnahme: „Ich mache auch mit, wenn die Hütte brennt“

Auch das Team der UKSH-Notaufnahme arbeitet derzeit unter erschwerten Bedingungen: Von 100 Kräften seien derzeit bis zu 15 krank, dazu kämen Urlaube: „Das spüren wir hier auch.“ Mitarbeiter würden wie Mosaiksteine umgeschichtet, Schunk selbst half demnach am vergangenen Wochenende für einige Stunden aus, als kein Assistenzarzt aus anderen Kliniken des UKSH mehr verfügbar gewesen sei: „Ich habe eine Lücke von 19 Uhr bis Mitternacht geschlossen“, so Schunk. „Damit wollte ich ein Zeichen setzen – ich mache auch mit, wenn die Hütte brennt.“

Lesen Sie auch

Mit Stand vom vergangenem Freitag werden derzeit laut Sprecher Oliver Grieve im UKSK 30 Corona-Patienten in Kiel behandelt, darunter vier intensiv, einer wird beatmet. Auch im Städtischen Krankenhaus Kiel ist die Lage nach Angaben von Sprecherin Birgitt Schütze-Merkel „nach wie vor angespannt“. Aktuell seien 105 Mitarbeiter an Corona erkrankt. „Das ärztliche und pflegerische Personal arbeiten am absoluten Limit. Um die Patientenversorgung zu sichern, wurden einzelne Stationen zusammengelegt oder geschlossen. Mitarbeiter, die eigentlich freie Tage haben, werden gebeten, um ihre Kollegen zu unterstützen.“ Elektive Eingriffe finden demnach nicht statt. Operationen bleiben auf zwingende Notfälle beschränkt – etwa bei Tumorerkrankungen oder Herzkatheter-Eingriffe. Laut Schütze-Merkel ist die Notfallversorgung aber gesichert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Städtisches Krankenhaus Kiel behandelt jetzt 47 Covid-Patienten stationär

Auch im Städtischen nimmt demnach die Anzahl der Patienten zu, die sich wegen Corona-Symptomen vorstellen, auch in der Notfallambulanz. Die Zahl der stationären Covid-Patienten habe sich zu Wochenbeginn auf 47 erhöht. Birgitt Schütze-Merkel vermutet daher, dass die Krankheitsverläufe bei der Omikron-Untervariante BA5 etwas schwerer sind als bei den Vorgängervarianten.