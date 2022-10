﻿UKSH Kiel: Künstliche Intelligenz soll Krankheiten früh erkennen

Es soll ein weiterer Schritt für die Medizin der Zukunft sein: In einem Pilotprojekt möchte das UKSH in Kiel Künstliche Intelligenz für die Früherkennung von Krankheiten einsetzen. Wie soll das funktionieren?

Mit robotergestützten Operationen wird am UKSH schon länger gearbeitet. Jetzt soll Künstliche Intelligenz künftig beim frühen Erkennen von Krankheiten helfen.

Kiel. Bei welchem Patienten könnte sich in Kürze eine schwere Infektion entwickeln? Welche Patientin ist besonders gefährdet für eine ernste Sturzverletzung? Künftig könnten individuelle Risiken wie diese genauer vorhergesagt werden. In einem Pilotprojekt am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) soll erstmalig ein auf künstlicher Intelligenz (KI) beruhendes System zur Früherkennung von Komplikationen und Krankheiten eingesetzt werden.

Das UKSH startet dafür eine wissenschaftliche, anwendungsorientierte Kooperation mit dem Hamburger Unternehmen Tiplu, das derzeit die KI-basierte Software „Maia“ entwickelt. Finanziert wird das Vorhaben zum Teil durch den Krankenhauszukunftsfonds des Bundes. Das KI-System soll das Erkennen und möglichst frühe Vorhersagen klinischer Risiken ermöglichen und so ärztliches und pflegerisches Personal bei Entscheidungen unterstützen. Sollte „Maia“ erfolgreich sein, möchte das UKSH es perspektivisch im gesamten Klinikum einsetzen.

KI am UKSH in Kiel: Auch moralische Anforderungen müssen erfüllt werden

„Künstliche Intelligenz bietet das Potenzial, die Medizin nachhaltig zu verbessern“, erklärt Projektleiter Prof. Kai Wehkamp, Oberarzt der Klinik für Innere Medizin des UKSH in Kiel. „Medizinische Maßnahmen können zielgenauer greifen, die Zahl der Komplikationen und die Behandlungsdauer kann sich verringern.“ Laut Wehkamp gilt es dabei aber auch ethische, gesellschaftliche und rechtliche Anforderungen zu moderieren. „Nur so kann Vertrauen in die KI-gestützte Medizin gewährleistet werden.“

Die Software nutzt Algorithmen der Künstlichen Intelligenz, um basierend auf Patientendaten wie Laborwerten und Medikamentenplänen Muster für die Erkennung von Erkrankungen zu finden oder mögliche Diagnosen zu vorliegenden Symptomen zu generieren. Technisch basiert das Programm auf modernsten Methoden des maschinellen Lernens.

KI-System soll Ende des Jahres zertifiziert werden

Die Risikoeinschätzung des Systems soll durch Erklärungen ergänzt werden, die es den behandelnden Fachleuten ermöglichen, Warnungen und Vorschläge besser nachzuvollziehen. Die tatsächlichen Behandlungsentscheidungen werden laut UKSH aber immer bei den Ärztinnen und Ärzten liegen.

Bevor die KI-basierte Software zum Einsatz kommt, müssen aber noch einige vorbereitende Maßnahmen getroffen werden. Dazu gehört die passende Bereitstellung der digitalen Daten für das Training der KI-Modelle und den Live-Einsatz. Nicht zuletzt soll sich das System in wissenschaftlichen Studien einer Überprüfung der Genauigkeit und des tatsächlichen Nutzens unterziehen. Mit der Zertifizierung von „Maia“ als Medizinprodukt – eine Voraussetzung für den Einsatz im Krankenhaus – wird Ende des Jahres gerechnet.