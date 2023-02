﻿Praktisches Jahr: UKSH lässt angehende Ärzte zum Nulltarif arbeiten

Als einziges Krankenhaus im Land zahlt das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) seinen Medizinstudierenden im Praktischen Jahr (PJ) keine Aufwandsentschädigung. Viele PJler müssen sich deshalb mit Nebenjobs über Wasser halten – und sich gleichzeitig auf das dritte Staatsexamen vorbereiten.

Kiel. Stellen Sie sich vor: Sie arbeiten 40 Stunden die Woche und bekommen dafür keinen Cent. Deshalb gehen Sie am Wochenende arbeiten oder machen zusätzliche Nachtschichten, um sich finanziell über Wasser zu halten. Für viele Medizinstudentinnen und -studenten, die ihr Praktisches Jahr (PJ) am Uniklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) mit seinen Standorten in Kiel und Lübeck absolvieren, ist dies bittere Realität. Denn sie werden für ihre Arbeit nicht bezahlt.