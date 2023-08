In Lübeck wird gerade ein KI-System zur Entlastung der Notaufnahmen erforscht. Doch Künstliche Intelligenz hat längst Einzug in die Krankenhäuser gehalten. Auch das UKSH und Sana setzen sie ein.

Lübeck. In der Notaufnahme des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) in Lübeck geht es an diesem Nachmittag zu wie in einem Bienenstock. Überall wuseln Mitarbeitende herum, untersuchen Patienten. Studentin Antonia Osterloh, die kurz vor dem zweiten Staatsexamen steht, spricht mit einem älteren Herrn, der auf einer Liege wartet. Mittendrin steht Notaufnahmen-Leiter Dr. Sebastian Wolfrum.