﻿UKSH zahlt Medizinstudierenden im Praktischen Jahr Aufwandsentschädigung

Kiel. Es ist ein Grund zum Jubeln für alle Medizinstudierenden in Schleswig-Holstein: Künftig werden die Studierenden im Praktischen Jahr (PJ) am Uniklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) nicht mehr zum Nulltarif arbeiten müssen. KN-online berichtete Anfang Februar ausführlich über die gravierenden Probleme für Medizinstudierende im PJ am UKSH.

Die Lösung für das Problem gab das UKSH am Freitag, 28. April, bekannt. Zum kommenden PJ-Tertial, das am 22. Mai beginnt, werden alle Studierenden im PJ eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 400 Euro im Monat bekommen.

„Das ist wirklich ein echter Meilenstein“, sagt Katharina Pries, ehemalige PJ-lerin am UKSH in Kiel. „Der Kampf für eine Aufwandsentschädigung war schon im Gange, als ich vor sechs Jahren angefangen habe zu studieren.“ Künftige Generationen würden sehr davon profitieren und dafür freue sie sich sehr.

Auch in der Fachschaft Medizin in Kiel ist die Freude groß: „Ich begrüße die Entscheidung sehr“, sagt Fachschaftsmitglied Martin Sammel, der ebenfalls gerade sein PJ hinter sich gebracht hat und kurz vor dem dritten Staatsexamen steht. „Diese Forderung besteht schon seit Langem, es war wirklich absolut überfällig.“

Aufwandsentschädigung „sehr sinnvoller Schritt“ für Studierende und UKSH

Anna Hofmann, ebenfalls gewähltes Mitglied der Fachschaft Medizin Kiel, wird im Mai ihr PJ in Kiel beginnen. „Ich halte es für einen sehr, sehr sinnvollen Schritt – sowohl für Studierende, als auch das UKSH.“ Das UKSH gewinne damit für Studierende deutlich an Attraktivität. „Für viele ist eine Aufwandsentschädigung ganz klar ein Entscheidungskriterium, in welchem Krankenhaus man das PJ absolvieren wird.“

Für sie, sagt Anna Hoffmann, bedeute es aber auch, dass der Einsatz für ein faires PJ damit nicht aufhöre. „400 Euro sind und bleiben nun mal ein Taschengeld.“ Martin Sammel ergänzt: „Optimal wäre natürlich gewesen, wenn sich die Aufwandsentschädigung wie auch bei anderen Unikliniken am Bafög-Höchstsatz orientiert hätte.“

Martin Sammel, gewähltes Mitglied der Fachschaft Medizin, hat sein PJ vor Kurzem beendet. Zwei der drei Stationen verbrachte er am UKSH in Kiel. © Quelle: Jonas de la Chaux

Jährlich studieren mehr als 130 Studierende der Humanmedizin ein Praktisches Jahr am UKSH. Neben Hamburg Eppendorf und der Charité Berlin war das UKSH mit seinen Standorten Kiel und Lübeck Schlusslicht in Sachen Aufwandsentschädigung im PJ.

Noch Anfang Februar war argumentiert worden, dass es keine gesetzliche Verpflichtung für eine Entlohnung gebe und das UKSH als Anstalt öffentlichen Rechts verpflichtet sei, seine Haushaltsmittel nach geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen zu verausgaben. Im Rahmen einer Jahreskonferenz im Februar hätten sich dann alle Klinikdirektoren darauf verständigt, entstehende Personalkosten auf die einzelnen Einheiten so umzulegen, dass keine Mehrkosten im Haushalt entstehen.

Nun reiht sich das UKSH in die Zahl der mehr als 30 Unikliniken in Deutschland ein, die ihren Studierenden Geld bezahlen. „Es war und ist uns wichtig, den Beitrag anzuerkennen, den die Studierenden in dieser letzten Phase ihres Studiums am UKSH leisten“, sagt Jens Scholz, Vorstandsvorsitzender des UKSH.

Aufwandsentschädigung für Studierende im PJ löst bisherige Sachleistungen ab

Auch die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel begrüßt die Entscheidung. „Wir wollen die besten Ärztinnen und Ärzte ausbilden und sie für die ärztliche Tätigkeit in Schleswig-Holstein gewinnen“, sagt Joachim Thiery, Dekan der Medizinischen Fakultät und Mitglied des Vorstands für Forschung und Lehre des UKSH. „Deshalb gehört zu guten Lernbedingungen auch, dass die praktische Ausbildung nicht durch Nebentätigkeiten für den Lebensunterhalt beeinträchtigt wird.“

Trotz der Entscheidung für die Aufwandsentschädigung bleibt ein Wermutstropfen für die Studierenden in Kiel und Lübeck. Laut der Pressemitteilung des UKSH löse die Aufwandsentschädigung die „bisherigen Sachleistungen“ ab. Konkret bedeutet das, dass es für PJ-lerinnen zukünftig keine kostenlosen Salatteller bis 600 Gramm mehr geben wird.

„Die PJ-ler sind jetzt mit allen anderen, die in der Kantine essen gehen, gleichgestellt. Für Medizinstudierende im PJ wird es kein kostenfreies Essen mehr geben“, erklärt Oliver Grieve, Sprecher des UKSH. Am Ende des Tages sei die Aufwandsentschädigung für Medizinstudierende im Praktischen Jahr trotzdem eine große Entlastung, so Anna Hofmann. „Wir lernen viel im PJ, und diese 400 Euro werden dabei auf jeden Fall helfen.“