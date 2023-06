﻿ULD-Chefin unterliegt im Streit gegen Kieler Staatsanwaltschaft

Kiel. Ist das juristische Tauziehen beendet? Das Landgericht Kiel hat am Montag eine Klage von Schleswig-Holsteins oberster Datenschützerin Marit Hansen abgewiesen. Es ging um Rufschädigung. Und um Datenschutz. Die Vorwürfe hatten es sich: Die Kieler Staatsanwaltschaft habe Hansens ehemaligen Mitarbeiter P. rechtswidrig sensible Unterlagen übermittelt, die geeignet gewesen wären, ihre Karriere vorzeitig zu beenden. Darüber hinaus habe es die Staatsanwaltschaft versäumt, den Mann schriftlich zu belehren, dass er die Unterlagen nicht an Dritte weiterleiten durfte. P. hatte pikanterweise aber genau das getan.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Juni 2020, kurz vor Hansens Wiederwahl im Landtag, hatte der Volljurist, der mittlerweile 44 Jahre alt ist und als Beamter in der Datenschutzbehörde NRW arbeitet, die erwähnten Unterlagen an die Staatskanzlei und ausgewählte Landtagsfraktionen geschickt. Am Montag äußerte er sich als Zeuge erstmals öffentlich zu den Vorgängen und bestritt, dass es ihm um eine Retourkutsche gegangen sei.

Zeuge P. hatte 2015 seine Probezeit nicht bestanden

Hansen hatte ihm im Jahr 2015 kurz vor Ablauf seiner Probezeit im Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz (ULD) Kiel gekündigt. „Unser Arbeitsverhältnis war schwierig“, räumt P. vor Gericht ein, es habe inhaltliche Abweichungen gegeben, und dann sei es bei der Abrechnung von Dienstreisen zu Unstimmigkeiten gekommen. P. hatte das ULD 2015 wegen angeblichen Betrugs bei der Abrechnung von Förderprojekten angezeigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Kieler Staatsanwaltschaft war daraufhin mit maximalem Getöse in die Behörde einmarschiert und hatte Akten konfisziert. Erst 2019 war der Fall ergebnislos eingestellt worden, und wegen Verfahrensverschleppung hatte das Oberlandesgericht den Kieler Staatsanwälten einen dicken Rüffel erteilt. Hansen hatte 2017 jedoch ihrerseits P. wegen Falschbehauptungen angezeigt, und als Beschuldigter in diesem Verfahren hatte P. von der Kieler Staatsanwaltschaft Ablichtungen erhalten. Genau um diese Akten geht es.

Fraktionen im Landtag zeigten sich von P. wenig beeindruckt

2020 bewarb sich P. initiativ auf Hansens Stelle. Er habe sich über das „intransparente Vergabeverfahren“ im Landtag geärgert. „Ich hätte es besser gemacht als Frau Hansen“, sagt er vor Gericht. Das ULD sei vergleichsweise klein, und Hansen würden im Übrigen die Mitarbeiter weglaufen. Ihm sei es darum gegangen, Schleswig-Holsteins Parlament „in seiner Sonderrolle“ wesentliche Informationen zukommen zu lassen, und deshalb habe er einem ausgewählten Personenkreis als Anhang zu seiner Bewerbung kritische Teile der Akten in Kopie weitergeleitet. „Leider hat das in den Fraktionen niemanden beeindruckt.“

Juristisch ist die Angelegenheit klar. Seit September 2021 liegt gegen P. ein rechtskräftiger Strafbefehl vor: Das Durchstechen der Daten sei illegal gewesen. „Personen, denen Akteneinsicht gewährt wird, dürfen Akten, Dokumente, Ausdrucke oder Abschriften, die ihnen (...) überlassen worden sind, weder ganz noch teilweise öffentlich verbreiten oder sie Dritten zu verfahrensfremden Zwecken übermitteln oder zugänglich machen“, heißt es in der Strafprozessordnung.

P. sagt, „peinlicherweise“ habe er Paragraf 32f, Absatz 5, nicht gekannt – die Juristen, mit denen er vor seiner Initiativbewerbung gesprochen habe, hätten ihn auch nicht gekannt. Ob er sich anders verhalten hätte, wenn ihm die Staatsanwaltschaft einen entsprechenden Hinweis mitgeschickt hätte? P. hält sich bedeckt. Er sei „nicht glücklich darüber, dass es diesen Hinweis nicht gab, weil es mir letztlich geschadet hat“. Den Job in Kiel habe er nicht bekommen, auch aus der beabsichtigten Konkurrentenklage sei nichts geworden.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Strafprozessordnung heißt es auch: „Personen, denen Akteneinsicht gewährt wird, sind auf die Zweckbindung hinzuweisen.“ An diesem Punkt hatte wiederum die Staatsanwaltschaft nicht entsprechend gehandelt. Inzwischen ist ein solcher Passus auch bei den Kieler Behörden Standard. Einen Fehler der Staatsanwaltschaft Kiel sieht das Landgericht nicht.

„Für mich ist die Entscheidung enttäuschend, weil offensichtlich ist, dass bei der Staatsanwaltschaft Kiel Fehler gemacht wurden“, sagt Hansen. Hansens Düsseldorfer Anwalt Jens Eckhardt bezeichnet das Urteil als kurios. Die 9. Zivilkammer des Landgerichts will ihre Begründung schriftlich abgeben. Hansen behält sich Rechtsmittel vor.

KN