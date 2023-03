﻿Im Schnitt geben Eltern in Schleswig-Holstein 1300 Euro pro Schuljahr aus

Kiel. Die Ausgaben rund um den Schulbesuch sind für Familien in Schleswig-Holstein gestiegen. Im Schnitt geben Eltern pro Schuljahr 1300 Euro aus, wie eine am Montag vorgestellte Umfrage unter Eltern zeigt. „Das sind 30 Prozent mehr als in der Schulkosten-Studie des Landes von 2016“, sagt Tom Daubmann von der Landesschülervertretung der Gymnasien.

„Für manche Familien ist das kaum zu schaffen“, so Claudia Pick vom Landeselternbeirat der Gymnasien. „Bildung darf nicht abhängig vom Geldbeutel der Eltern sein.“ Die Kieler Kreiselternbeiräte aller Schulformen hatten die nicht-repräsentative Umfrage initiiert. Rund 2900 Eltern aus dem ganzen Land beteiligten sich daran.

Verbrauchsmaterial wie Hefte, Stifte und Co. kosten Eltern durchschnittlich 119 Euro

Allein für Verbrauchsmaterial wie Hefte und Workbooks müssen sie demnach im Schnitt 119 Euro pro Schuljahr ausgeben. „Wie soll sich ein Kind auf den Mathetest konzentrieren, wenn es weiß: In der nächsten Stunde muss ich Kopiergeld abgeben, aber das habe ich nicht“, fragte Irene Johns, Vorsitzende des Kinderschutzbundes.

Für Kinder sei der Druck in so einer Situation immens. Sie gingen aus Loyalität gegenüber ihren Eltern und Scham oft lieber ohne gefordertes Material in die Schule, als zu erzählen, dass sie es sich nicht leisten können. Seit zehn Jahren kritisierten der Kinderschutzbund und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) die zu hohen Schulkosten. Durch die Inflation habe sich die Lage verschärft. Getan habe sich in der Politik diesbezüglich jedoch wenig.

„Die Landesregierung muss ihre Verantwortung wahrnehmen und sicherstellen, dass alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund die notwendigen Lernmittel erhalten“, forderte Felix Gläveke von der Landesschülervertretung der Gemeinschaftsschulen. Das sei ein Grundstein für chancengerechte Bildung.

Für Taschenrechner, Laptop und Co. müssen Eltern 335 Euro ausgeben

Die Bildungsverlierer von heute seien die fehlenden Fachkräfte von morgen, betonte Johns. „Wir fordern einen umfassenden Maßnahmenplan zur Senkung der Schulkosten, der ab dem Schuljahr 2023/24 greift.“ Es müsse endlich eine „echte Lernmittelfreiheit“ geben, die alle für den Schulalltag nötigen Materialen umschließe und nicht nur Bücher. „Dazu gehören auch digitale Endgeräte.“ Zwar verfügten inzwischen viele Schulen über Leihgeräte, aber es gebe nicht genug davon.

335 Euro pro Schuljahr müssen Eltern im Schnitt für digitale Arbeitsmittel hinlegen. Die Kosten verteilten sich aber nicht gleichmäßig über die Schuljahre, so Pick. „Wer zum Schuljahresanfang einen programmierbaren Taschenrechner oder einen X-Word-Übersetzer anschaffen muss, ist auf einen Schlag 800 Euro los.“ Obendrauf kämen noch durchschnittlich 56 Euro für Lernsoftware, Schul-E-Books oder Lizenzen.

GEW fordert kostenlose Schulausflüge

Auch bei Ausflügen gebe es Handlungsbedarf. „Wir fordern, Schulausflüge, Museums- und Theaterbesuche für Schülerinnen und Schüler kostenfrei zu machen“, sagte die GEW-Landesvorsitzende Astrid Henke.

Exkursionen schlagen laut Umfrage pro Schuljahr mit 76 Euro zu Buche. Bei den Klassenfahrten liegen die Ausgaben zwischen 100 und 450 Euro. Hier sei eine Selbstverpflichtung der Schulen notwendig, um die Kosten stärker zu begrenzen. Zwar haben viele Schulen einen Deckel eingeführt: „Wenn aber teurere Ziele angesteuert werden sollen, werden einfach Mahlzeiten oder Eintrittspreise rausgerechnet“, sagt Pick.

Ein breites Bündnis aus Schülern, Eltern, Kinderschutzbund und GEW setzt sich für niedrigere Schulkosten ein (v.l.n.r.): Susanne Lottermoser, Inka Okafor, Tom Daubmann, Felix Gläveke, Kristina Breindl, Claudia Pick, Astrid Henke, Irene Johns und Thorsten Resch. © Quelle: Frank Peter

Bereits am Freitag hatten SPD und SSW auf Basis einer großen Anfrage zu Schulkosten, für die das Land Schulen und Träger befragt hatte, eine Entlastung der Eltern gefordert.

Das Bildungsministerium will die Regelungen zur Lernmittelfreiheit weiterentwickeln. Konkreter will sich Ministerin Karin Prien (CDU) dazu am Donnerstag in der Landtagsdebatte zur Großen Anfrage äußern.