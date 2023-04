﻿Umfrage: 96 Prozent der Schleswig-Holsteiner befürworten Energiewende

In Schleswig-Holstein herrscht hohe Akzeptanz für den Ausbau von Windkraft oder Solaranlagen. Laut einer Umfrage der Netzwerkagentur Erneuerbare Energien befürworten 96 Prozent die Energiewende. Sollen Ökostromanlagen jedoch in direkter Nachbarschaft entstehen, ist der Zuspruch geringer.

Kiel. 96 Prozent der Schleswig-Holsteiner befürworten den Ausbau erneuerbarer Energien. Das hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag der Netzwerkagentur Erneuerbare Energien Schleswig-Holstein (EE.SH) ergeben.

„Der überragende Teil der Bevölkerung steht hinter der Energiewende und hat verstanden, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass man völkerrechtliche Verträge einhält und den Planeten, auf dem man lebt, retten möchte“, sagte Schleswig-Holsteins Energiewendeminister Tobias Goldschmidt (Grüne). Nur drei Prozent der 1021 befragten Menschen empfanden den Ausbau erneuerbarer Energien im Land als unwichtig.

Menschen mit Windkraftanlage in der Nähe bewerten sie positiver als Leute ohne Erfahrung

Goldschmidt zeigte sich angesichts dieser Zahlen besonders fassungslos über eine kürzlich getätigte Aussage von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Es sei nicht der FDP-Verkehrsminister Volker Wissing, der die Klimaziele nicht erreiche, sondern die Menschen im Land, hatte Lindner in einer Talkshow gesagt. Politik dürfe sich „nicht in die Büsche schlagen“ und die Verantwortung an Individuen abwälzen, kritisierte Goldschmidt. Lindner habe mit dem Satz suggeriert, dass die Bevölkerung die Energiewende nicht wolle. Die Umfrage zeige das Gegenteil. 

Wenn direkt vor ihrer Haustür eine Windkraftanlage aufgestellt werden soll, finden das allerdings nur noch etwas mehr als die Hälfte der Befragten gut. Die Akzeptanz für einen Solarpark in der Umgebung des eigenen Wohnorts sei mit 65 Prozent etwas höher als für Windräder, sagte EE.SH-Projektmanagerin Sina Clorius am Mittwoch bei der Vorstellung der Ergebnisse in Kiel. Biogasanlagen in der Nachbarschaft hätten nur 41 Prozent gerne.

„Die Menschen bewerten die Anlagen positiver, wenn sie Vorerfahrung damit haben“, so Clorius. Zum Beispiel haben 65 Prozent der Personen, die bereits in der Nähe von Windrädern wohnen, nichts gegen diese Form der Stromerzeugung in ihrer Nachbarschaft. Bei den anderen Menschen liegt die Zustimmung dafür nur bei 52 Prozent.

Akzeptanz für Ökostrom-Anlagen vor der Tür steigt, wenn Strompreise dafür sinken

„Das ist für unsere Branche ein Zeichen dafür, dass die Energiewende und das Leben mit erneuerbaren Erzeugungsanlagen lokal für die Menschen selbstverständlich geworden ist“, so Marcus Hrach, Geschäftsführer des Landesverbands Erneuerbare Energien. Es lasse sich daraus schließen, dass sich viele Sorgen, die es vor deren Bau gab, im Nachhinein als unbegründet erwiesen hätten.

Trotz aller Probleme, die es zuletzt mit der Windplanung des Landes gab, beobachtet Goldschmidt, dass deutlich weniger Kritik an Ausbauvorhaben in seiner Post lande. Ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts hatte den Regionalplan für die Kreise Nordfriesland, Schleswig-Flensburg und die Stadt Flensburg vor rund zwei Wochen für unwirksam erklärt.

„Wir müssen das Ziel haben, die Landschaft aufzuräumen und gut zu planen“, so Goldschmidt. Das bedeute auch, dass einzelne Flächen frei von Ökostromanlagen bleiben dürfen. Einen Grund, an den Abstandsregeln bei Windrädern zu rütteln, sieht er nicht.

Die Umfrage führe vor Augen, dass Menschen den Bau neuer Anlagen eher akzeptieren, wenn sie partizipieren können. Für 17 Prozent hat die Einbindung in den Planungsprozess einen Einfluss. Zum Grad der Befürwortung trägt auch bei, ob die eigene Gemeinde finanziell davon profitiert. Das wünschen sich 34 Prozent. Für 14 Prozent spielt es eine Rolle, ob sie sich selbst finanziell beteiligen können.

Knapp die Hälfte der Befragten würden eine Anlage in ihrer Nähe eher akzeptieren, wenn sie dafür auch von günstigeren Strompreisen profitieren würden. Für Goldschmidt ist das ein deutliches Signal dafür, wie dringend eine Reform der Netzentgelte und eine Neuordnung der Abgaben und Umlagen ist.