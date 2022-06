Der künftige Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) erläutert, wie die Regierung die Öko-Energien bis 2030 ausbauen will, um Schleswig-Holstein bis 2040 klimaneutral zu machen.

Kiel. Die schwarz-grüne Landesregierung in Schleswig-Holstein will beim Ausbau der Windkraft und anderer Öko-Energien in neue Dimensionen vorstoßen. „Wir müssen einen Klimabooster zünden, um als erstes Bundesland 2040 klimaneutral zu werden“, sagte der designierte Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) im Gespräch mit unserer Zeitung.

Das Klimaziel wollen CDU und Grüne in zwei Etappen erreichen, wobei es bisher nur für die erste konkrete Ausbaupläne gibt. Demnach sollen die Erneuerbaren Energien 2030 bereits 40 bis 45 Terawattstunden (TWh) liefern. Das sind fast doppelt so viel wie derzeit (24,8 TWh) und mehr als genug, um den gesamten Stromverbrauch in Schleswig-Holstein (15,8 TWh) mehrfach zu decken. Zum Vergleich: Das Atomkraftwerk Brokdorf hat in seinen besten Jahren rund 12 TWh produziert.