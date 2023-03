Unbekannte verwüsten Baustelle in Silberstedt

Jazz-Bassist Martin Wind: Aus New Jersey mal wieder an die Förde

Vor 25 Jahren zog es Jazz-Bassist Martin Wind gen New York. In den USA hat sich der gebürtige Flensburger längst etabliert. Kürzlich stand er in Dianne Reeves’ Band bei einer Gala mit Julia Roberts und Matt Damon auf einer Bühne. Jetzt kommt er zweimal nach Kiel – in verschiedenen Konstellationen.