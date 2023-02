Modellprojekt an der B206 Modellprojekt an der B206

Dieser Interessent möchte den geplanten Kiosk am ZOB in Bad Segeberg betreiben

Auf der Suche nach einem möglichen Betreiber für den geplanten Kiosk mit WC-Anlage am ZOB in Bad Segeberg ist die Stadt möglicherweise fündig geworden. Der Interessent will dort ein inklusives Konzept verwirklichen. Wer sich dahinter verbirgt und welches Vorbild es in der Stadt gibt.