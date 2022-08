Vorstoß gegen die Kostenexplosion in der Pflege aus Schleswig-Holstein

Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) wagt einen Vorstoß gegen die Kostenexplosion in der Pflege. Sie führt eine Länderinitiative mit konkreten Vorschlägen an, damit die Tariftreuepflicht in der Branche ab September nicht komplett von den Pflegebedürftigen bezahlt werden muss.